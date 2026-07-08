В РКБ Татарстана впервые провели резекцию желудка по ОМС

В Республиканской клинической больнице Татарстана выполнена первая бариатрическая операция по полису ОМС. Пациентом стал 60-летний житель Лаишевского района, который при поступлении весил 186 килограммов. До весны 2026 года такие вмешательства в России проводились только платно, но затем бариатрическая хирургия вошла в перечень высокотехнологичной медпомощи. об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Хирурги второго отделения больницы сделали продольную резекцию желудка через небольшие проколы. В ходе операции удаляется четыре пятых желудка, а из оставшейся части формируется новый — в виде вытянутой трубки.

«Пища, попадая в новый желудок, быстро вызывает чувство насыщения, так как задерживается из-за его формы. Кроме того, после операции пациент начинает потреблять меньше пищи, потому что это становится физически невозможным из-за маленького размера желудка», — пояснил заведующий отделением Ленар Зиганшин. По словам специалистов, в первый год после такой операции пациент теряет около 30% веса.

Первые сутки после вмешательства мужчина провел в реанимации, затем несколько дней в отделении, после чего был выписан домой. Следующий визит к врачам запланирован через три месяца.

Претендовать на бариатрическую операцию по ОМС может пациент с индексом массы тела выше 50 кг/м² и сопутствующими заболеваниями — дыхательной недостаточностью второй-третьей степени, остеоартрозом третьей-четвертой стадии, сахарным диабетом или рядом других. В Татарстане направления на такие операции будут выдавать эндокринологи консультативной поликлиники РКБ.