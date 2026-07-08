Здоровье

В РКБ Татарстана впервые провели резекцию желудка по ОМС

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В Республиканской клинической больнице Татарстана выполнена первая бариатрическая операция по полису ОМС. Пациентом стал 60-летний житель Лаишевского района, который при поступлении весил 186 килограммов. До весны 2026 года такие вмешательства в России проводились только платно, но затем бариатрическая хирургия вошла в перечень высокотехнологичной медпомощи. об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Хирурги второго отделения больницы сделали продольную резекцию желудка через небольшие проколы. В ходе операции удаляется четыре пятых желудка, а из оставшейся части формируется новый — в виде вытянутой трубки.

«Пища, попадая в новый желудок, быстро вызывает чувство насыщения, так как задерживается из-за его формы. Кроме того, после операции пациент начинает потреблять меньше пищи, потому что это становится физически невозможным из-за маленького размера желудка», — пояснил заведующий отделением Ленар Зиганшин. По словам специалистов, в первый год после такой операции пациент теряет около 30% веса.

Первые сутки после вмешательства мужчина провел в реанимации, затем несколько дней в отделении, после чего был выписан домой. Следующий визит к врачам запланирован через три месяца.

Претендовать на бариатрическую операцию по ОМС может пациент с индексом массы тела выше 50 кг/м² и сопутствующими заболеваниями — дыхательной недостаточностью второй-третьей степени, остеоартрозом третьей-четвертой стадии, сахарным диабетом или рядом других. В Татарстане направления на такие операции будут выдавать эндокринологи консультативной поликлиники РКБ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Важное в РТ

день назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

какие запахи боятся тараканы

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Интересное в Казани

2 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

некрасовка маникюр

Польза

17 часов назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера

Новости России

день назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год
Технологии
6 минут назад

На статуе Микеланджело нашли признаки гидраденита

На статуе Микеланджело выявлены признаки гнойно...

Новости Казани

56 минут назад

В Казани планируют создать медицинский квартал с технопарками

Технологии

час назад

Пользователи TikTok начали ломать iPhone из-за тренда на мужской стиль

Новости Казани

час назад

Проект ремонта казанского костела на Горького не получил одобрения госэкспертизы

Технологии

час назад

Медики выявили стойкие последствия ковида для зрения и глаз
На дне океана нашли 73 скрытых вулкана с угрозо...
Наука
15 минут назад

На дне океана нашли 73 скрытых вулкана с угрозой извержения

Наука

час назад

Popular Science: исследована возможность клонирования неандертальцев

Технологии

час назад

В Казани начала работу международная выставка «Дрон Экспо»

Технологии

2 часа назад

Мессенджер MAX начал внедрять функцию создания каналов для всех пользователей
Гид по Казани
6 дней назад

Ремонт в квартире: от идеи до комфортной жизни