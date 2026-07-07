В Челнах врачи спасли пациента с сердцем справа

37-летний житель Набережных Челнов, у которого сердце расположено справа, был спасен врачами Городской больницы №5. После перенесенного коронавируса его состояние ухудшилось. Кардиолог Альбина Башарова рассказала, что диагностировали аритмию, хроническую сердечную недостаточность, а также ухудшение работы почек и печени. Медики подобрали лечение и стабилизировали пациента. Затем его направили в московский Центр трансплантологии имени академика Шумакова, где установили электрокардиостимулятор и провели радиочастотную абляцию. Стимулятор настроили на стабильный ритм, уменьшилась одышка, улучшилось общее состояние. Сейчас мужчина ежедневно посещает врачей, сдает анализы, лечение корректируют по показателям сердца, почек и печени.