Здоровье

Татарстанские онкологи удалили редкую опухоль и заменили кость 3D-имплантом

Служба новостей Автор статьи
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Врачи Республиканского клинического онкодиспансера провели уникальную операцию 62-летней пациентке. У женщины была разрушена большеберцовая кость из-за адамантиномы — редкой опухоли, которая встречается лишь в 1% случаев всех костных новообразований. Чтобы подтвердить диагноз, потребовались консультации со специалистами федерального центра.

Хирурги спланировали вмешательство так, чтобы сразу удалить опухоль и восстановить кость с помощью индивидуального 3D-импланта. Это позволило сохранить конечность и создать условия для полноценного восстановления, отметил заведующий отделением Ильдар Сафин.

Уже в первые дни после операции с женщиной начали работать реабилитологи. Врач София Шацкая подчеркнула: восстановление не менее важно, чем сама операция — чем раньше оно начинается, тем выше шансы вернуть подвижность. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и продолжает наблюдение у специалистов.

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