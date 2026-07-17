Татарстанские онкологи удалили редкую опухоль и заменили кость 3D-имплантом
Врачи Республиканского клинического онкодиспансера провели уникальную операцию 62-летней пациентке. У женщины была разрушена большеберцовая кость из-за адамантиномы — редкой опухоли, которая встречается лишь в 1% случаев всех костных новообразований. Чтобы подтвердить диагноз, потребовались консультации со специалистами федерального центра.
Хирурги спланировали вмешательство так, чтобы сразу удалить опухоль и восстановить кость с помощью индивидуального 3D-импланта. Это позволило сохранить конечность и создать условия для полноценного восстановления, отметил заведующий отделением Ильдар Сафин.
Уже в первые дни после операции с женщиной начали работать реабилитологи. Врач София Шацкая подчеркнула: восстановление не менее важно, чем сама операция — чем раньше оно начинается, тем выше шансы вернуть подвижность. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и продолжает наблюдение у специалистов.
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