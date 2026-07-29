Здоровье

Подростки на питбайках не дают передышки врачам ДРКБ

Служба новостей Автор статьи
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Врачи Детской республиканской клинической больницы Казани ежедневно сталкиваются с подростками, пострадавшими на питбайках. Заведующий отделением травматологии Руслан Хасанов признался, что у них нет ни одного дня без таких пациентов.

Очередной случай: парень с тяжелыми переломами бедер попал в больницу после аварии. Мать объяснила, что сын с детства хорошо чувствует себя на питбайке — почему бы не разрешить? Последствия оказались серьезными: переломы могут оставить ребенка инвалидом, особенно если присоединится инфекция.

Но самые тяжелые дети поступают с поражением током. Сейчас в ДРКБ лежит ребенок, который залез на цистерну и получил ожог 40-45 процентов тела. Другого, с поражением 95 процентов, спасти не удалось. Врач пояснил, что при ударе током повреждаются все ткани насквозь, нужны десятки операций.

Бывает, родители сами травмируют детей. Недавно семьи отправились кататься на ватрушках на воду — в итоге дети получили компрессионные переломы позвоночника, ушибы легких, повреждения внутренних органов. Как заключил Хасанов, у взрослых нет понимания, как организовывать безопасный досуг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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