Количество случаев заражения мышиной лихорадкой в Татарстане выросло в два раза

За семь месяцев в Татарстане зарегистрировано 324 случая мышиной лихорадки. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. О росте заболеваемости на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала замруководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Она пояснила, что инфекция сезонная и республика находится в очередном циклическом подъеме. Для Татарстана такие волны случаются каждые три-четыре года, и нынешняя началась еще в 2023-м. При этом, по словам Авдониной, цифры не выходят за пределы средних многолетних значений.

А вот что действительно беспокоит специалистов — это количество зараженных грызунов. Оно в природе сейчас выше обычного, а значит, и риск встретиться с вирусом при выезде на лесные угодья велик.

Авдонина напомнила: опасность подстерегает при сборе ягод, грибов и работе на садовых участках. Болезнь бьет по почкам, летальность довольно высокая, а прививки от нее нет. Поэтому без профилактики не обойтись.