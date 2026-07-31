Здоровье

Количество случаев заражения мышиной лихорадкой в Татарстане выросло в два раза

Служба новостей Автор статьи
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За семь месяцев в Татарстане зарегистрировано 324 случая мышиной лихорадки. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. О росте заболеваемости на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала замруководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Она пояснила, что инфекция сезонная и республика находится в очередном циклическом подъеме. Для Татарстана такие волны случаются каждые три-четыре года, и нынешняя началась еще в 2023-м. При этом, по словам Авдониной, цифры не выходят за пределы средних многолетних значений.

А вот что действительно беспокоит специалистов — это количество зараженных грызунов. Оно в природе сейчас выше обычного, а значит, и риск встретиться с вирусом при выезде на лесные угодья велик.

Авдонина напомнила: опасность подстерегает при сборе ягод, грибов и работе на садовых участках. Болезнь бьет по почкам, летальность довольно высокая, а прививки от нее нет. Поэтому без профилактики не обойтись.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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