Здоровье

Казанскую клинику закрыли после выявления нарушений

Служба новостей Автор статьи
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Частная клиника в Казани прекратила свою работу после внезапной проверки. Как стало известно «Вечерней Казани», на медицинское учреждение составлены административные протоколы — точное количество и суть нарушений пока не разглашаются.

По неофициальной информации, проверка выявила серьезные проблемы, связанные с оказанием медицинских услуг. Теперь судьбу клиники будет решать суд: возможно, ей грозит не только временное закрытие, но и более серьезные санкции. Пока же двери медучреждения закрыты для пациентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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