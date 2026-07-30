Здоровье

Четырехлетний мальчик в Казани отравился арбузом и попал в реанимацию

Служба новостей Автор статьи
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В Казани четырехлетний ребенок оказался в реанимации после того, как съел кусочек арбуза из магазина. У мальчика развился гемолитико-уремический синдром — тяжелое поражение почек, вызванное пищевым отравлением. Сейчас его состояние стабильно, он в отделении нефрологии ДРКБ.

Мама купила четвертинку арбуза в одном из магазинов, нарезала и поставила на стол. Ребенок съел кусочек, а через два часа начались боли в животе и рвота. В тот день он ел только овсяную кашу — других причин не было. Сначала родители отвезли его в больницу, но после обследования забрали домой. Утром стало хуже — мальчика госпитализировали.

Врачи несколько дней не могли понять причину: анализы на инфекции были отрицательными. После КТ выявили гемолитико-уремический синдром, и ребенка экстренно перевели в реанимацию. Шесть-семь дней он провел там, затем — в нефрологии. Сейчас мальчик начал есть, но восстановление медленное: плохо ходит, нужна строгая диета.

Мама напоминает: по СанПиН продажа бахчевых частями и с надрезами запрещена. Она просила убрать нарезанные фрукты с витрины, но получила ответ: «Покупатели же просят». Женщина призывает родителей не покупать нарезанные арбузы в магазинах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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