Рынок недвижимости в Казани с одной стороны продолжает штормить — застройщики продали почти в 2 раза меньше квартир за первый квартал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой стороны, цены за кв м в Казани подскочили на 57% — до 176,7 тысяч рублей, следует из данных ДОМ.рф. При этом рынок аренды жилья подрос лишь на 4,5% в первом квартале — средняя цена аренды квартиры в Казани составила 22 тысячи рублей, следует из данных "Авито".

Как снять в Казани квартиру и при этом не разориться на услугах риэлтора, комиссиях и прочих платежах в материале PROKAZAN.

Цены на аренду жилья перед летним сезоном не растут, но при этом летом сложнее найти качественное жилье под свои нужды и запросы. Это происходит из-за того, что собственники передают квартиры в субаренду для сдачи посуточно — так в летний период выгоднее, рассказала риэлтор Венера Алиева.

Автор фото: Венера Алиева. Фото из личного архива

Для владельца сдавать посуточно выгоднее, чем в долгосрок. Зимой с этой квартиры хозяин получает 20 тысяч рублей, а летом может заработать и 60. Именно из-за этого рынок долгосрочной аренды летом сокращается.

"В моей практике была ситуация, молодая пара снимали квартиру семь месяцев, но хозяйка решила сдавать квартиру посуточно. И грубо говоря, выгнала ребят на улицу. При этом, чтобы не возвращать залог она начала придумывать разные истории: то счетчик они сами сломали, то с стулом какая-то проблема. Очень неприятная ситуация. У пары был огромный сресс. А хозяйка решила ниживиться на студентах", — рассказывает Венера.

Риэлтор отмечает, что в летний период цена на квартиры практически не меняется. Но растёт цена на риелторский процент, он может составлять от 70 до 150%, так как спрос привышает предложение. Это происходит в июне. После сессии в начале июля из Казани уезжают студенты и тогда освобождается большое количество квартир. Искать летом их можно спокойно, так как нет очереди из 10 человек на один просмотр. Это актуально для июля. В августе ситуация опять меняется. В Казань начинают возвращаться студенты и они начинают хвататься за любые варианты. К тому же летом и переезжать проще.

Автор Фото: Каминарк. design-kvartiry.ru

Риэлтор отмечает, что цена на однокомнатную квартиру летом практически не меняется — арендовать ее можно будет примерно за 20 тысяч рублей. Но это цена без залога, который обычно берут арендодатели и без процента риэлтору. Получить за эти деньги квартиру с мрамором и в центре города не получится. Также за эту сумму, скорее всего, вы не сможете найти квартиру рядом с метро. Так как метро — один из важнейших пунктов при ценообразовании.

Однако Венера Алиева говорит, что более возрастные собственники не обращают внимание на близость к метрополитену.

Не рекомендуется искать квартиру на сайте бесплатных объявлений. По словам Венеры Алиевой, там около 80% объявлений делаются для привлечения внимания и создания потока клиентов самими риэлторами. Агентства выкладывают фото существующей квартиры, которая уже может быть сдана или сдавалась когда-то очень давно и сейчас не сдается, ставят низкий ценник, например 18 тысяч рублей и ждут звонков. Клиенты клюют на подобные "щедрые" предложения. В действительности квартира, которую хотят снять, может стоить в аренду 35 тысяч рублей (а в некоторых случаях и все 100 000).

По словам риэлтора, каждое второе объявление на сайтах — это предложения риэлторов, а каждое третье — фейк.

Также нельзя платить риелторам заранее.

"В моей практике был случай, когда девушка захотеля снять квартиру в элитном доме, но увы... Она отправила 20 000 риэлтору заранее за работу и тот пропал. Потом слёзы, сопли, а делу не помочь", — говорит Венера.

Поэтому важно платить риэлтору только по факту совершения сделки — вы ему интересны до тех пор, пока не передадите деньги за его услуги.

При аренде квартиры важно не "вестись" на дешевизну — почти наверняка вас обманут или попытаются привлечь, чтобы сдать другую квартиру. Сыр бывает только в мышеловке. Также не лишним будет проверить все документы собственника — ибо бывает, что квартиру сдают мошенники, которых потом вы вряд ли найдете.

А если вы захотите снять квартиру без риэлтора, (а это, на первый взгляд, обойдется дешевле), то стоит тщательно подбирать сайты бесплатных объявлений. Не вестись на сказочные картинки за даром, какими бы привлекательными они не были. Обязательно проверять документы собственника и документ, который подтверждает владение этой квартирой.

"В наши дни сложно найти квартиру без риелтора. Слишком много людей, которые хотят наживиться, особенно в большом городе", — отмечает Венера.

Также риелтор дала ценный совет наши читателям.

"Никогда не звоните со своего номера по поводу квартир. Заведите симкарту для таких целей. В противном случае, как только вы случайно наткнётесь на рилторское агенство, ваш номер будет во всех клиентских базах с данными города. И вот тут начнётся атака сообщениями и звонками от моих коллег", — говорит Венера.

Если Вы уже знаете район, в котором хотите проживать — можете поступить старым проверенным способом и повесить объявления на подъездах о готовности снять квартиру в аренду на долгосрочный период, бывали случаи, что так квартиру тоже удается находить.