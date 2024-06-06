«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Летний сезон уже начался, с ним в Казани наконец наступила теплая, солнечная и лишь иногда дождливая погода. А это значит, что начинается пора, когда в город, претендующий на звание третьей столицы России, начинают стекаться туристы, желающие посетить все достопримечательности центра Республики Татарстан. В редакцию PROKAZAN стали массово приходить жалобы на туристов.

Такси стало роскошью

Казань — это достаточно большой город. По данным из интернет-источников, на начало 2024 года здесь проживает около 1,3 млн человек — это уже одна треть всего населения РТ. А в целом территория города охватывает целых 638,4 кв. км.

Автор фото: Злой казанец

«Мне зимой до работы доехать проще, чем в летний период. Машину вместо 2-3 минут приходится порой ждать по 5-10 минут. А цены это просто кошмар. На 10 минут езды обычно я плачу по 250-300 рублей. Сейчас поездка до роботы мне обходится в 500», — говорит жительница Казани Софья Жукова.

Конечно же, в столице Татарстана, как и в других городах, для передвижения по такой обширной площади существует общественный транспорт. Помимо привычных автобусов, трамваев и троллейбусов есть даже одна ветка метро, да к тому же уже несколько лет ведутся работы по строительству второй.

Однако все мы знаем, как можно быстро привыкнуть к поездкам на ином виде транспорта, более быстром и удобном — такси. Покатавшись так всего пару раз, уже тяжело пересесть обратно на часто забитые, особенно в час-пик, автобусы. И вот незадача, оказывается, что такси — лучший друг туристов. Потому что в чужом городе можно запросто потеряться на незнакомых улицах и остановках или перепутать маршруты общественного транспорта, либо можно в приложении просто вбить нужные адреса и вауля, уже через небольшой промежуток времени ты на нужном месте.

Автор фото: RPOKAZAN

«С приходом лета в Казани резко растут цены на такси. По моим наблюдениям, в основном им пользуются туристы. В час пик машин просто катастрофически мало. Порой работа летом мне напоминает период зимних ураганов, когда водителей мало, а спрос огромный», — сообщает водить такси эконом-класса Марат Радулов.

Допустим, что доехали, а гулять где?

В летнее время очень много туристов можно встретить на, пожалуй, самой известной улице в центре Казани — улице Баумана, расположенной в историческом центре города.

«Туристы облюбовали всё. Гулять можно выходить только ранним утром. И ладно бы они нормально ходили. Так везде пьяные и буйные. Пусть у себя в городах так себя ведут», — негодует житель Казани.

Автор фото: RPOKAZAN

Приезжих привлекают несколько столовых, множество различных магазинов с сувенирами, красивая архитектура и уличные выступления. Очень привлекательны для прогулок и другие места. Например, попытаться спрятаться от шума можно на Кремлевской набережной, в парке Черное озеро, на набережной озера Кабан. Вот только действительно спокойно там погулять не получиться. Везде толпами гуляют не столько жители Казани, сколько туристы. Становится очень трудно найти свободное место на лавочке или скамейке, к тому же почти где угодно ты оказываешься под объективами камер тех, кто хочет фотографировать абсолютно каждый уголок города.

Но редакция Злого Казанеца | Жалобы Казань подготовили пост, где собраны места, которые скрыты от глаз туристов.

Казанцам негде жить

Летом переезжать проще всего – под ногами банально нет грязи или снега, да и погода теплая для переноса вещей с места на место, поэтому многие люди задумываются о съеме нового жилья ближе к лету. Только вот найти подходящий вариант в это время становится невозможно, ведь в Казань приезжают гости из других городов, которым надо где-то временно пожить.

Автор фото: RPOKAZAN

«Ко мне часто обращаются приезжие, потому что цены в гостиницах очень дорогие и выгодней всего снять квартиру от собственников на долгосрок или посуточно. Из-за того, что спрос повышает предложение, не хватает квартир, поэтому цены на жилье летом очень высокие. Мне встречались случаи, когда собственники даже выселяли арендаторов, чтобы сдавать квартиру посуточно туристам, ведь летом так можно заработать гораздо больше. Уже в мае месяце такие люди повышают цены на 40%», — рассказал о ситуации риелтор Амирхан Картнягин из агенства недвижимости «Поиск».

Что о туристах говорят люди?

Пришло время узнать лично у жителей Казани, как они относятся к большому количеству приезжих в летнее время. Для этого я поговорила с несколькими людьми, проживающими в столице Татарстана на постоянной основе. Так, Екатерина Макарова отзывается о туристах относительно нейтрально.

«Лично я очень люблю погулять в теплую погоду где-нибудь по Казани. В центре находится очень много мест, где можно пройтись и насладиться прекрасной инфраструктурой города, посмотреть на цветущие парки и все такое. Честно сказать, во время прогулок я не особо обращаю внимание на туристов. Ну ходят и ходят, в незнакомом городе на отдыхе я бы тоже гуляла в популярных местах и все фотографировала. Не нравится только то, что в кафе и других заведениях толком негде посидеть с друзьями, потому что все занято», — рассказала Екатерина.

Но не все раздиляют мнение Екатерины.

«В городе негде гулять, потому что везде битком туристы, цены на такси и жилье резко взлетают. Я хочу свободный от них город! Здесь очень красиво и классно, но летом становится слишком тесно. Пожалуйста, не приезжайте в Казань», — говорит Виктория.

Летний сезон становится настоящим испытанием для всех казанцев в связи с огромным количеством туристов, ведь становится очень тяжело снять жилье и найти тихое и свободное место для прогулки.