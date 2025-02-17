Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Стало известно, какое будущее ждёт татарский язык в РТ

Вопрос изучения татарского языка в школах Татарстана уже не первый год вызывает дискуссии. Еще в 2018 году он стал предметом ожесточенных споров, когда обучение перевели в добровольный формат. С тех пор доля школьников, изучающих татарский, сократилась, а инициативы по его обязательному изучению вызывают неоднозначную реакцию. Недавнее заявление главы Татарстана Рустама Минниханова о необходимости владения татарским языком хотя бы «обиходно» вновь подняло эту тему в обществе. Почему число школьников, обучающихся на татарском, так мало? Как относятся к этому родители? И какие меры могут изменить ситуацию? Разбираемся в материале PROKAZAN.

«Мы должны знать язык». Но изучает его лишь 13% школьников

Вопрос изучения татарского языка в Татарстане давно вызывает споры. В республике, где более половины населения – татары, на родном языке обучаются всего 13% школьников. Остальные предпочитают русский.

Глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании горсовета Набережных Челнов заявил, что жителям республики следует знать татарский язык хотя бы «обиходно».

Автор фото: Про Город

«Если ты живёшь в республике и знаешь татарский, кому он мешает?» – отметил он.

Однако реальность такова, что татарский язык в городских школах постепенно уходит в тень.

Что пошло не так: отмена обязательного изучения и кадровый дефицит

До 2018 года татарский язык был обязательным для всех школьников Татарстана. Однако после его сделали добровольным. В результате за несколько лет количество изучающих татарский резко сократилось.

«Когда-то был перегиб в одну сторону – заставляли учить татарский всех, даже русских, которые не хотели. Потом случился перегиб в другую сторону – татарский язык фактически поставили вне закона», – говорит директор казанской школы «Солнце» Павел Шмаков в разговоре с корреспондентом PROKAZAN.

Но даже если желание изучать язык есть, проблема не только в статусе татарского в школьной программе. Главная сложность – нехватка квалифицированных педагогов.

Автор фото: Павел Шмаков

«Казань сейчас русский город, – признаёт Шмаков. – Эти меры по уничтожению носителей, по выгонению учителей, беззащитных учительниц из школ, сработали. В итоге мы имеем то, что имеем».

Кадровый дефицит признают и власти. Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин в одном из недавних комментариев отметил, что педагогов татарского языка действительно не хватает, а методики преподавания устарели.

Почему родители выбирают русский?

Одна из причин, почему родители не отдают детей в татароязычные классы, – это их представления о будущем ребёнка. В крупных городах русский язык доминирует, а татарский, по мнению многих, не даёт карьерных преимуществ.

Зампред Госсовета Татарстана Марат Ахметов в 2024 году предложил расширять количество татарских классов, но его инициатива встретила неоднозначную реакцию. Когда журналисты попытались выяснить у Ахметова, учитывает ли он мнение русскоязычных семей, в пресс-службе Госсовета заявили, что «комментировать комментарий» не будут.

Автор фото: Сергей Матвеев

«Министерство образования успокаивает себя тем, что у нас есть школы национального образования, но на деле там учатся по 15–30 детей, – возмущался Ахметов. – Нам нечего делать в деревнях, там уже нет молодёжи. Молодёжь – в пригороде и крупных городах».

Но что думают сами родители? По их мнению, изучение татарского требует дополнительного времени и усилий, тогда как спрос на него в повседневной жизни невысок.

«Когда приходится выбирать между дополнительными часами татарского или, например, английского, ответ очевиден», – отмечает мать казанского школьника Ирина Смирнова корреспонденту PROKAZAN.

Что можно сделать? Деньги или уважение?

Можно ли изменить ситуацию? По мнению Павла Шмакова, здесь есть два пути.

«Один вариант – просто вложить деньги: создать хорошую рекламу, организовать конкурсы, продвигать язык красиво. Постепенно это даст эффект, – считает он. – Второй путь – это уважение. Когда государство начнёт показывать пример и говорить по-татарски, тогда ситуация начнёт меняться».

Сейчас же, по его словам, первыми лицами республики татарский язык практически не используется.

«Посмотрите, у нас все чиновники говорят на русском везде и всюду, – отмечает Шмаков. – Поэтому дети и родители воспринимают его как второстепенный».

Есть и альтернативные пути – например, полилингвальные школы «Адымнар», где дети изучают сразу три языка: русский, татарский и английский. Но, как отмечает сам Шмаков, идея получилась административной и сверху управляемой, из-за чего проект не стал массовым и получить качественное образование, где в классах по 40 человек трудно.

Будущее татарского языка: реалистичный прогноз

Ситуация непростая, но далеко не безнадёжная. Шмаков считает, что шанс на сохранение татарского языка есть, но многое зависит от системы образования и государственной политики.

«Я верю в будущее татарского языка, – говорит он. – У нас в Татарстане мощная деревня, там язык сохраняется. Там папа говорит, мама говорит, бабушка говорит. Пока это живёт – язык будет жить».

Но есть и другой сценарий – если в городах татарский продолжит утрачивать позиции, его носителей станет меньше, а язык рискует стать редкостью.