Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Начало весны в Татарстане выдалось на редкость солнечным и теплым. Из-под снега снова начала проглядываться земля, а кто-то даже поменял теплые шубы и пуховики на более легкие варианты верхней одежды.

Ни одного миллиметра осадков

Возникает логичный вопрос, чего же ждать дальше, особенно в праздничный международный женский день 8 марта? На этот другие и вопросы о погоде корреспондент PROKAZAN пообщалась с кандидатом наук, доцентом кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимуром Аухадеевым.

«Погоду в Татарстане сейчас определяет антициклон из Сибири. Мы находимся на его северной периферии. Этот антициклон держится у нас уже неделю. Поэтому в Татарстане с начала марта не выпало еще ни одного миллиметра осадков», - рассказал Аухадеев.

Ждать ли солнце на 8 марта

Из-за антициклонического характера погоды сейчас наблюдается большая амплитуда дневных и ночных температур: от плюсовых значений днем до 10-12 градусов мороза в ночные часы. Это связано с тем, что в отсутствие облаков ночью происходит сильное выхолаживание.

7 марта на смену северным потокам придут западные потоки. Поэтому разница между дневными и ночными температурами станет поменьше. Так, в четверг днем ожидается около -4 градусов, а ночью – около 9 -10 градусов мороза. Такая же погода прогнозируется и на 8 марта.

Фото: Prokazan.ru.

Температура в марте будет ниже климатчисекой нормы

Кроме того, в Татарстане со вторника – среды характер погоды начал меняться с антициклонического на циклонический, отмечает Аухадеев. В результате в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта, прогнозируется от 2 до 4 градусов мороза днем и от 8 до 10 градусов ниже нуля ночью.

Ожидается, что первая декада марта по средней температуре будет близкой к климатической норме (а она для этого периода составляет - 6,5 градусов). А средняя температура за месяц в целом, по предварительному прогнозу, будет ниже климатической нормы.

«Март – это месяц контрастов. Он начинается с температуры -7 в норме, а заканчивается нулем. В последние дни марта произойдёт устойчивый переход через ноль», - говорит Аухадеев.

Фото: мэрия Казани.

Снег будет лежать до мая?

Начало весны это не только праздник для всех женщин и длинные выходные, это еще и подготовка к половодью и разрушению снежного покрова, отмечает собеседник издания. Полностью снег исчезает, как правило, ко дню Космонавтики. Однако в этом году он может расстаять позже обычного.

Каких-то конкретных прогнозов на данный счет пока нет. Однако подмечено, что в особо снежные годы снег сходил на 2 недели позже. Например, так было в 2011 году и в 1966 году, рассказал метеоролог.

Почва может спасти от большого половодья

Точные даты начала половодья пока трудно спрогнозировать. Это зависит от того, какая погода будет весной. Многие опасаются, что нас ожидает очень много воды при таянии снега, потому что зима была очень снежной. Однако только на основании этого обстоятельства еще нельзя делать выводы о том, каким будет половодье, говорит специалист.

Фото: Prokazan.

«Характер паводка зависит от множества факторов. К ним относятся не только температура и количество снега, но еще и глубина промерзания грунта. А она, насколько мне известно, сейчас меньше обычного. И это благоприятный фактор», - пояснил Аухадеев.

Если почва за зиму не сильно промерзла, при таянии снега она сможет принять в себя больше воды, благодаря чему снизится объем поверхностного стока.