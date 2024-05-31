«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

В воскресенье на ТНТ состоялась премьера спортивного реалити-шоу «Титаны», в котором 99 сильнейших атлетов России сражаются с искусственным интеллектом. В первом выпуске участники познакомились друг с другом, прошли первое испытание. В шоу принял участие атлет из Казани – Никита Комаров, первый в России обладатель карты профессионала федерации WBFF категории Muscle model, входит в ТОП-6 атлетов Северной Америки категории Muscle Model PRO, победитель Los Angeles Fitness & Fashion weekend, вице-чемпион Мира по фитнесу (NAC International), финалист турнира «Мистер Вселенная», 3-х кратный Абсолютный Чемпион России по фитнесу (NAC Russia) – и это далеко не весь список. Комаров успешно прошел первое испытание, а мы уже успели поговорить с ним и выяснить подробности его профессиональной карьеры, спросить об участии в шоу «Титаны», а также о борьбе с зависимостью. Читайте подробности в эксклюзивном интервью для ProKazan.

Скажите, как вы стали обладателем карты профессионала федерации WBFF категории Muscle mode?

Автор фото: ТНТ

Обладателем карты профессионала федерации WBFF я стал после победы на американском турнире, который проходил в городе Лос-Анджелес. Это Los Angeles Fashion & Fitness Weekend, там я стал победителем номинации Muscle Model (мускулистая модель). Мне был присвоен статус профессионала данной федерации, после чего я продолжил выступать уже в профессиональном дивизионе.

Как вы смогли побороть свои вредные привычки?

Это очень долгий рассказ, но если вкратце, то я просто перестал винить всех вокруг в своих неудачах и оплошностях. Просто понял, что сбился с пути, однако я никогда не терял веру в себя, в то, что смогу с этим справиться.

Автор фото: ТНТ

Есть же такой стереотип, что бывших наркоманов не бывает? Я сломал этот стереотип! Когда мне задают вопрос «Слушай, а неужели не хочется…?», или что-то подобное, я говорю: «Вы шутите?! Чтобы пройти снова весь этот путь, который я прошел? Вылезти с этого дна до нынешнего момента, который есть? Да ни за что!».

Вообще, осознание пришло в моменте: ты понимаешь что жизнь идет по наклонной, мало что радует. Дошло даже до того, что все поставили на мне крест, а отец начал буквально заказывать место на кладбище.

Но не тут-то было! Я собрал всю волю в кулак и понял, что надо действовать! Начал постепенно, с того, что я могу: приводить свое ментальное и физическое состояние в порядок, начал заниматься различными духовными практиками. У меня произошло переосмысление жизни.

Думаю, этот период был необходим, чтобы стать новой версией себя, он полностью поменял меня, как человека, в лучшую сторону.

Спустя определённое время я на шоу «Титаны», в составе 99 лучших атлетов страны борюсь с ИИ. Вера в себя и в свои возможности, ну и, конечно же, помощь Бога!

Что вдохновляет вас на новые победы?

На новые победы меня вдохновляет тот факт, что нет ничего невозможного, и человек способен на все. Опять же, я себе это доказал, ведь я смог справиться с зависимостью, причем без реабилитационных центров, без различных групп помощи.

Автор фото: ТНТ

Также, когда был кастинг на проект «Титаны», я решил, что буду на этом шоу, сделаю все возможное, стану одним из 99 лучших атлетов страны, которые будут сражаться с ИИ — и я это сделал, бросив вызов самому себе. Ограничения только в нашей голове! Вот это, скорее всего, толкает меня на новые победы и свершения.

Расскажите, с какими трудностями вы сталкивались во время шоу «Титаны»? Главная сложность в шоу «Титаны» - неизвестность того, какое испытание будет. Ты не знаешь, к чему себя готовить, как закончится сегодняшний день. Также для меня было сложным выйти против тех ребят, кого я знаю, с кем хорошие отношения, чтобы не приходилось выбирать между дружбой и шоу.

Как вам дался сам съемочный процесс? Что было легко, а что сложно?

Я не могу сказать, что съемки дались тяжело, потому что это увлекательный процесс. Наверно, самое сложное, что было — это то, что мы снимались практически по 23-24 часа. Все остальное было в удовольствие, это грандиозное шоу.

Какие у вас сложились отношения с другими участниками «Титанов»?

Мы сейчас со всеми ребятами общаемся, причем достаточно тесно. Мы как одна семья, первые в стране, кто принял участие в подобном реалити. Переживали различные моменты, прощались друг с другом, поддерживали, когда получали травмы - это нас сплотило. Мы стали одним спортивным коммьюнити. Такая секта титанов! (Смеется). У нас даже есть своя группа «Титаны», мы со всей страны общаемся, ездим в другие города, встречаемся, делаем коллаборации.

Кто из «звёздного состава» вас впечатлил больше всего и почему?

Все 99 ребят — это звезды, каждый в своей сфере. И поэтому я не могу сказать, что меня кто-то в большей или меньшей степени впечатлил, все участники очень крутые, медийные и достойные.

Вы были финалистом турнира «Мистер Вселенная», расскажите пожалуйста про этот опыт? Почему решили принять участие в этом?

Да, я был финалистом «Мистер Вселенная», который проходил в Германии. Это крупнейший турнир планеты, поэтому мне просто хотелось стать обладателем титула, к тому же, это хорошо смотрелось бы в резюме, я работаю персональным тренером. «Обладатель титула Мистер Вселенная» - звучит красиво! (Смеется). Получить и поставить дома эту огромную статуэтку - опять же, это был своего рода вызов самому себе.

Какой совет вы можете дать будущим атлетам?

Ребят, верьте в себя, в свои силы, нет ничего невозможного! Все ограничения только у вас в голове!

Хотели бы еще раз принять участие в этом шоу?

Да, конечно, я бы принял участие в новом сезоне «Титанов» и с удовольствием бросил бы вызов ИИ, чтобы еще раз штурмовать эту высоту!

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