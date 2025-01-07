«Мы должны чувствовать эту ответственность»: как в Казани встретили Рождество Христово

В Казани прошло празднование Рождества

В ночь с 6 на 7 января Казань погрузилась в атмосферу светлого праздника Рождества Христова. Во всех храмах Татарстанской митрополии прошли торжественные богослужения, собравшие верующих, готовых разделить радость великого события.

Центральное богослужение в кафедральном соборе

Главное событие ночи — центральное богослужение — прошло в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Возглавил службу митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Перед началом он обратился к собравшимся с теплыми словами поздравления, пожелав счастья, здоровья, благополучия и терпения.

Автор фото: PROKAZAN

«Жить в обществе, надо терпеть друг друга. Мы как космонавты с вами живем. Понимаете, их посылают в космос на сколько месяцев вдвоем-втроем, попробуй не разругайся. Мы должны чувствовать эту ответственность, чтобы мы жили в таком согласии и старались все-таки помогать друг другу», — отметил митрополит Кирилл.

Он также подчеркнул важность наполнять сердце добром и помогать окружающим.

«Если пустырь у нас с вами сердце, то его надо наполнить чем-то таким, чтобы человек, который с нами общается, получил какое-то утешение», — сказал митрополит.

Автор фото: PROKAZAN

Богослужение собрало сотни верующих

«Искренне надеюсь, что наступивший 2025 год окажется еще более щедрым на благие дела и милосердные поступки, принесет нам радость новых свершений и духовных побед», — заявил глава РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что Рождество — это торжество добра, веры, любви и жизненного оптимизма, которые особенно нужны в столь «непростое время».

Автор фото: PROKAZAN

На службу в соборе Казанской иконы Божией Матери пришли несколько сотен жителей и гостей города. Литургия продолжалась около полутора часов и завершилась в духе единения и радости. Для тех, кто не смог присутствовать лично, была организована прямая трансляция на сайте Татарстанской митрополии.

Молитва за мир и благополучие

«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — отметил президент России Владимир Путин.

Автор фото: PROKAZAN

Он указал на вклад религиозных учреждений в укрепление института семьи, в воспитание молодежи и утверждение в обществе таких нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании.

В своем обращении митрополит Кирилл уделил внимание теме мира и взаимопомощи, пожелав возвращения милости Божией всем жителям страны.

«Главное пожелание — мира и возвращения милости Божией к нам ко всем. Чтобы все наши дети, близкие вернулись, чтобы кровь перестала проливаться, чтобы мир наступил, чтобы меньше было слез, меньше вдов, сирот на этой земле», — сказал он.

Атмосфера Рождества в Казани

«В Республике Татарстан, где православие наравне с исламом и другими религиями является важнейшим фактором духовно-нравственного развития, празднование Рождества Христова неизменно проходит в атмосфере добрососедства и взаимопонимания», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Автор фото: PROKAZAN

Рождественская ночь в Казани прошла в особенной атмосфере духовного единства. Теплые слова митрополита Кирилла и торжественные богослужения напомнили верующим о важности мира, терпения и добра в сердцах. Этот праздник стал не только духовным событием, но и моментом объединения всех, кто искал утешения и надежды.

Автор фото: PROKAZAN

Для жителей Казани Рождество Христово стало временем размышлений, молитвы и укрепления веры. Торжественные богослужения подчеркнули важность единства и взаимопомощи в современном обществе.