Избивали шнуром и заковывали в наручники: сестра обвиняет родителей-юристов в издевательствах над младшей сестрой

В Татарстане возбудили уголовное дело на арбитражных управляющих избивающих своих детей

Азалия обвиняет своих родителей в издевательствах над младшей сестрой. По ее словам, избивали и ее, пока она не ушла жить к бабушке, а потом не уехала в Санкт-Петербург. Сейчас ее сестра находится в неизвестном лечебном заведении в Казани, местоположение которого Азалия не знает, эта информация засекречена.

Как младшая сестра больше года не ходила в школу, и почему тревогу забила только старшая, и куда смотрели органы опеки и попечительства в материале PROKAZAN.

Уголовное дело долгое время не расследовали

Азалия пришла в редакцию со своей историей, потому что считает, что огласка поможет объективно разобраться в деле и установить истину.

Она утверждает, что из-за избиений ее младшая сестра, которой 16 лет, выбегала босиком на улицу в январе и пряталась у неизвестных людей, лишь бы не жить вместе с родителями.

Азалия заявила о данных фактах в Следственный отдел по Набережным Челнам. Именно в автограде проживает сестра с родителями. Там долгое время дело активно не расследовалось. По словам девушки, сменилось три следователя до того, как начались активные следственные действия.

Родители долгое время игнорировали следствие и не являлись на допросы, но в очных ставках они принимали участие.

Уголовное дело завели после моих обращений и обращений моих знакомых в Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Питере, их оттуда направили в Челны. Никакие следственные действия не проводились пока дело не передали третьему следователю. Предпоследний следователь вообще утверждал, что Амалия в Челнах и "если вам надо, сами езжайте её проверять", — говорит Азалия.

6 ударов и 2 подзатыльника

Впервые Настя К.(имя изменено — прим.редакции) рассказала своей старшей сестре, что её избивают и унижают ещё в 2020 году. Тогда конфликт якобы был улажен — об этом пишет в своем ответе заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева (есть в распоряжении редакции). Тогда причиной конфликта якобы стало то, что девочка пошла без разрешения в конно-спортивную школу.

Правда, органы опеки достаточно формально подошли к своим обязанностям — не оценив уровень опасности для сестры, отмечает Азалия.

В результате обследования жилищно-бытовых условий установлено, что семья в составе 3 человек проживает в частном доме. Дом двухэтажный, имеется 6 комнат, помещения благоустроенные, для ребенка оборудована отдельная комната со спальным местом и рабочим уголком, — отмечается в ответе заместителя премьер-министра республики, — говорится в ответе Лейлы Фазлеевой на запрос омбудсмена по правам ребенка .

Тогда семью не поставили на учет и ситуация усугубилась в 2022 году.

В январе 2022 года младшая сестра пришла домой не в назначенное матерью время и получила за это 6 ударов и 2 подзатыльника. По словам младшей сестры, мать называла проституткой и мразью. После инцидента Настя позвонила Амалии, та сказала сестре бежать и она выбежала из дома буквально в чем была.

Дальше сестра, понимая, что долго на морозе не выдержит, постучалась в какую-то квартиру. Ее впустили и вызвали полицию. Тогда на родителей составили административный протокол — в ходе допроса мать призналась в 6 ударах и 2 подзатыльниках, которые нанесла девочке. Аудиозапись есть в распоряжении редакции.

После этого инцидента, девушка решила жить у бабушки.

В феврале Настя (имя изменено) вернулась в семью от бабушки. По словам Азалии ее "подкупили" обещанием отпустить на лето в Казань.

В ноябре сестра вновь сбежала из дома и рассказала Азалии, что находится у знакомых. 30 ноября, спустя две недели после пропажи, родители обратились в полицию. Девочка была задержана в этот же день. Она была закована в наручники в больнице, где оформляла больничный для школы. На ее крики об избиении родителями реакции не последовало. С тех пор Азалия не может связаться с сестрой.

Несовершеннолетняя была побрита налысо, вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, кидалась на сотрудников полиции, — говорится в ответе заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой на запрос омбудсмена по правам ребенка РФ.

Семь кругов ада

После того, как младшая сестра была задержана, у нее, пожалуй начались главные злоключения. Настя была помещена в центр коррекции поведения "Маяк". Подобные "центры коррекции поведения" иногда используют мягко говоря спорные методы. Например, в 2018 году 14-летний парень, которого мать отдала в подобный центр пытался покончить жизнь самоубийством. Было возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, в центре над подростком издевались и унижали. Например, закидывали в бассейн и до посинения поливали холодной водой. Также заставляли по крупинке разбирать мешки с рисом и гречкой. Потом они смешивались снова. Что еще происходило в центре до конца неизвестно.

В "Маяке" Настя была до 12 января, утверждает Азалия. С представителем центра связывался следователь, который ведет уголовное дело. И после этого он настоятельно просил забрать Настю, так как ему «не нужны проблемы».

Сейчас Настя находится в некоем лечебном заведении Казани, местоположение которого и название скрываются. Азалии не называют, где находится ее родная младшая сестра.

По-моему мнению, мою младшую сестру фактически держат в плену. Уйти она из центра, где ее содержат не может, телефоном ей также не дают пользоваться. Так называемая "реабилитация" проводится в условиях строгой секретности. И что с сестрой там делают я не знаю, — говорит Азалия.

Старшая сестра опасается давления на ребёнка. Так как сейчас девочка отрицает факт насилия. И по мнению Азалии происходит «промывка мозгов».

Сейчас девушка всеми силами ищет свидетелей того насилия, которое было над ней и сестрой. И даже пытается найти родственников из Краснодара, с которыми родители прервали общение. Они, по ее словам, были в шоке, когда узнали, что девушек избивают. Но после этого с ними прекратились всяческие связи.

Связаться с родителями девочек не удалось. На телефонные звонки они не отвечают. При этом старший брат утверждает, что Азалию лжет. Об этом он написал Вконтакте.

Вся эта душераздирающая история, которую выложила Азалия полная чушь, театр одного актера. Я как раз таки и есть ее старший брат, который рос вместе с ней, и утверждаю что такого не было. Да родители были строгие, и это нормально, что они требовали хорошо учиться и быть дома вовремя. Азалия прекратила общаться с семьей года 3 назад вспомнив все обиды. Я уж промолчу про дурное влияние Азалии на младшую сестренку, — отмечает молодой человек.

Неоднократно шантажировали

По словам Азалии, ее и младшую сестру неоднократно избивали и обзывали девушкой легкого поведения. Домашнее насилие в семье продолжается долго, рассказывает Азалия. По ее словам, на ее просьбы о помощи никто не откликался. Родители, отмечает девушка, били и ее.

Моя тетя говорила, что в рукоприкладстве нет ничего такого. И если вас бьют шнуром от пылесоса, то это нормально. Так как их в детстве тоже били, — рассказывает старшая сестра.

Во всей этой истории стоит отметить интересный факт: родители являются арбитражными управляющими. Возможно именно поэтому органы опеки не находили никаких проблем в семье и никак не реагировали на отсутствие девочки в школе, отмечает Азалия. Кроме того, они прикрываются якобы домашним обучением девочки. Только для "домашнего" обучения необходимо находиться дома, а девочка, по словам сестры, по-прежнему в реабилитационных центрах Казани.

Девушка обращалась с заявлениями с просьбами помочь и к депутатам. После обращения к депутату горсовета Челнов Татьяны Мухиной, она смогла добиться ответа из органов опеки. Там заявили, что не видят никаких проблем в семейных отношениях семьи.

Также Азалия написала обращение депутату Госдумы Юрию Синельщикову. Он направил его в прокурору Татарстана Ильдусу Нафикову. Ответ от него пока не пришел.