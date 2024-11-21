22-летняя Алина Загитова опубликовала видео с капельницей

22-летняя фигуристка Алина Загитова выложила у себя в телеграм-канале ролик, на котором видно, как она находится под капельницей.

Олимпийская чемпионка написала под видео своим подписчикам, чтобы они не болели.

Девушка не рассказала, что именно с ней произошло и почему она лежит под капельницей. В комментариях поклонники пожелали Загитовой скорейшего выздоровления, больше уделять время отдыху, а также избавиться от стресса.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова в мини и другие звезды появились на премии в Москве. В Live Арене состоялось вручение премии «Звезды Хайпа 2024», на которую пригласили некоторых российских знаменитостей.

В числе приглашенных гостей была и олимпийская чемпионка Алина Загитова. 22-летняя фигуристка показала свою фигурой в черном платье. Фотография.