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T2 оценила цифровые бизнес-идеи школьников

T2, российский оператор мобильной связи, выступ...

Фото: пресс-служба Т2

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T2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству. Компания участвовала в отборе сильнейших кейсов, а также выбрала авторов самого технологичного проекта в собственной спецноминации «Другие правила: новый уровень цифровизации».

Кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству – это командное соревнование школьников 9 -11 классов и студентов профильных колледжей по разработке и дальнейшей защите перед экспертами актуальных для рынка проектов. Тема бизнес-направления этого года – искусственный интеллект, поэтому жюри, помимо новизны предлагаемого проекта, его экономической эффективности, анализа конкурентных рисков и понимания проблем целевой аудитории, оценивало также технологическую реализуемость и уровень жизнеспособности представляемого продукта. Дополнительные баллы получали команды, которые смогли четко и логично представить свои проекты и показали высокий уровень синергии всех ее членов. В столице Татарстана региональный этап был организован Центром по работе с одаренными школьниками Департамента образования КФУ.

В этом году соревнование в Татарстане традиционно поддержала Т2. Сотрудники компании вошли в состав приглашенных экспертов и помогали оценивать кейсы. Кроме того, оператор связи учредил собственную специальную номинацию «Другие правила: новый уровень цифровизации» и наградил команду Blue Chips из Казани. Школьники Эвелина Дорджи-Горяева и Амир Нуриев разработали мобильную платформу для питания со встроенным алгоритмом ИИ «Нутриум». Нейросеть помогает ежедневно изучать данные о пользователе, его привычках, пищевом поведении, уровне физической и эмоциональной нагрузки, чтобы формировать персональный план питания и поддерживать здоровый образ жизни.

В отборочном этапе участвовали 27 команд из Казани, Набережных Челнов, Ухты, Оренбурга, Ульяновска, Иванова, Пензы и других регионов России. Финалисты соревнований будут защищать свои проекты в Москве в декабре этого года.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:
«Применение искусственного интеллекта в бизнесе – усиливающийся тренд нашего времени. Нейросети сегодня применяются для консультирования клиентов, анализа конкурентов, сегментации аудитории и многого другого. В Т2, например, искусственный интеллект участвует в развитии связи и управлении нагрузкой на сеть. Подобный кейс-чемпионат – это отличная возможность для школьников познакомиться с возможностями технологий в бизнесе, а также попробовать свои силы в разработке бизнес-проектов и прокачать коммуникативные скиллы. Приятно удивлен, что некоторые представленные участниками бизнес-идеи основаны на реальных потребностях рынка, актуальны и креативны, и уже сейчас имеют весьма высокий потенциал для успешного запуска».

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