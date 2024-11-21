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Жительницу Казани обвинили в фиктивной постановке на учет 1 828 мигрантов

Сотрудники Следственного комитета завели дело

pixabay

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Женщине из Казани предъявили обвинение за незаконную миграцию. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

В ведомстве рассказали, что в период с 2022 по 2024 гг. от имени одной компании местная жительница вместе с другими людьми заключила трудовые договоры, а также документы на аренду жилья с более чем 1 828 мигрантами. Вот только по факту в этой организации никто не работал.

Сотрудники Следственного комитета завели дело по пункту "а" части 2 статье 322.1 УК России. В скором времени правоохранители обратятся в суд с просьбой заключить обвиняемую под стражу.

Известно, что жительница Казани раньше уже была привлечена к уголовной ответственности.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске 10-летняя девочка получила перелом и сотрясение после дорожного происшествия.

Об этом рассказали Госавтоинспекции.

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