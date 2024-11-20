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С 22 ноября изменится расписание пригородного поезда Ижевск — Казань

Поезд отправится со станции Ижевск в 18:05

Екатерина Елисеева

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График курсирования пригородного электропоезда по рейсу Ижевск — Казань будет скорректирован. Об этом рассказали в организации «Содружество».

Так, уже с 22 ноября 2024 года, поезд отправится со станции Ижевск в 18:05. Об этом сказано в заявлении. Транспорт приедет в региональную столицу Республики Татарстан в 22.21.

Ранее мы писали о том, что охрану мероприятий в новогодние праздники в Казани оценили в 8,5 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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