С 22 ноября изменится расписание пригородного поезда Ижевск — Казань

График курсирования пригородного электропоезда по рейсу Ижевск — Казань будет скорректирован. Об этом рассказали в организации «Содружество».

Так, уже с 22 ноября 2024 года, поезд отправится со станции Ижевск в 18:05. Об этом сказано в заявлении. Транспорт приедет в региональную столицу Республики Татарстан в 22.21.

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