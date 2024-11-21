В Нижнекамске 10-летняя девочка получила перелом и сотрясение после ДТП

Стало известно, что 21 ноября в 07:29 на пр. Химиков, 86 водитель Джили Монжаро 1990 г. р. сбил ребенка. Об этом стало известно из группы Государственной автомобильной инспекции Нижнекамска.

По предварительной информации, автовладелец не уступил дорогу человеку, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Как итог, был совершен наезд на девочку 2014 г. р..

Как итог, потерпевшая с сотрясением мозга, закрытым переломом голени была госпитализирована в медицинское учреждение.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали о том, что 7-километровую пробку спровоцировало дорожное происшествие с участием 5 автомобилей на въезде в Набережные Челны.

На месте находились сотрудники Государственной автомобильной инспекции и бригада скорой медицинской помощи. Все случилось утром 21 ноября 2024 года.