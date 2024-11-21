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За вывоз снега со дворов с казанцев хотят брать по 300 рублей

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Администрация Казани пояснила, что собрания управляющих компаний с жителями, где обсуждаются вопросы содержания придомовых территорий и вывоза снега, проводятся исключительно с целью информирования. Окончательные решения по изменениям тарифов принимаются только самими жильцами многоквартирных домов.

На сегодняшний день минимальный тариф на содержание придомовой территории установлен на уровне 5 рублей 15 копеек за квадратный метр. Однако, как отмечают в мэрии, этих средств недостаточно для обеспечения качественной уборки. Главной проблемой является нехватка финансирования для привлечения необходимого количества дворников. Кроме того, действующие тарифы не включают расходы на транспортировку снега, так как эта услуга считается дополнительной и оплачивается отдельно.

В соответствии с законодательством, дворники обязаны убирать только пешеходные дорожки. Все работы, связанные с вывозом снега за пределы дворовых территорий, требуют дополнительных финансовых затрат и специализированной техники.

Если жильцы согласятся на увеличение тарифов, их ежемесячные расходы могут возрасти в среднем на 300 рублей для каждой квартиры. Однако точная сумма будет зависеть от характеристик дома, площади придомовой территории и перечня услуг, которые жильцы решат включить в тариф. В случае достижения общего согласия жильцы имеют право установить тарифы, отличающиеся от стандартных.

При этом мэрия подчеркивает, что повышение тарифов — это не обязательная мера. Жители могут отказаться от изменений, но тогда им придется либо смириться с текущим уровнем обслуживания, либо самостоятельно организовывать дополнительные работы, такие как вывоз снега.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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