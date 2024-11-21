Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Власти избавились от бывшей базы «Городского благоустройства» за 346 млн

Начальная цена - около 278 миллионов рублей

Екатерина Елисеева

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В Казани власти продали бывшую базу «Городского благоустройства» на ул. Гривской.

С аукциона участок ушел почти за 350 миллионов рублей. Об этом говорится в ГИС «Торги». Новый владелец получил территорию с 9 строениями на площади 1,1 га.

Начальная цена - около 278 миллионов рублей, а задаток - около 55 миллионов рублей. Стороны пару раз корректировали стоимость.

База в Казани работала больше 40 лет. Ее площадка была меньше той, что выделили в настоящее время. Выкупленная территория может послужить для строительства ЖК, пишет «Бизнес Онлайн».

Ранее мы писали о том, что жительницу Казани обвинили в фиктивной постановке на учет 1 828 мигрантов. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону. Было заведено дело по пункту "а" части 2 статье 322.1 УК РФ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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