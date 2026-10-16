Врач Мацола объяснил, чем опасна слишком тёплая одежда осенью

Осенью не стоит одеваться слишком тепло: из-за повышенного потоотделения при последующем выходе на холод можно переохладиться. Об этом РИАМО рассказал врач-терапевт и гастроэнтеролог Артём Мацола.

Как отметил специалист, в осенний период температура воздуха может существенно измениться за несколько часов. Такие перепады повышают вероятность простудных заболеваний, поэтому одежду следует выбирать с учётом погоды на протяжении всего дня, а не только утром.

Врач также обратил внимание на риски чрезмерного утепления в тёплые дни. Из-за интенсивного потоотделения организм теряет жидкость, что может привести к обезвоживанию. Особую осторожность следует соблюдать пожилым людям и тем, у кого есть сосудистые заболевания.

По словам Мацолы, недостаток жидкости и уменьшение кровотока способны вызвать резкое снижение артериального давления. При этом мозг может получать меньше кислорода, сообщает "Самара Онлайн 24".