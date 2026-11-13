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Ветер до 18 м/с ожидается в Чебоксарах и Чувашии 14 ноября

Роман Медников Автор статьи
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В Чувашии объявили предупреждение из-за сильного ветра. Речь не о редком погодном сюрпризе, а о вполне бытовой, но неприятной ситуации, когда на улице лучше чуть внимательнее смотреть по сторонам и не оставлять машину где попало.

По данным МЧС Чувашии, в ночь на 14 ноября и как минимум до середины дня в регионе ожидаются порывы юго-восточного и южного ветра до 18 метров в секунду. Для Чебоксар и районов республики это означает повышенный риск падения веток, повреждения слабо закреплённых конструкций и других неприятных последствий непогоды.

При такой погоде пешеходам советуют не подходить близко к рекламным щитам, остановкам с сомнительным креплением и другим шатким конструкциям. Отдельно стоит держаться подальше от старых деревьев: даже если с виду всё спокойно, сильный порыв может быстро изменить картину.

Водителям тоже лучше не надеяться на удачу. Машины рекомендуют не оставлять под деревьями и рядом с опорами линий электропередачи. Иногда лишние две минуты на поиск более безопасного места реально экономят деньги и нервы.

Если в городе или во дворе упадёт дерево, оборвутся провода или произойдёт другая экстренная ситуация, жителям советуют сразу звонить по номеру 112. В такую погоду лучше не откладывать сообщение о происшествии, даже если сначала кажется, что всё обойдётся.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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