Ветер до 17 м/с в Чувашии: что убрать с балкона и где не парковаться
Шквалистый ветер — это как раз тот случай, когда лучше не геройствовать и не проверять, «авось пронесёт». На здоровье напрямую это не влияет, но в быту такие порывы быстро находят слабые места: незакреплённые вещи на балконе, машину под старым деревом, спешку за рулём. Если коротко, сейчас важнее не паниковать, а за десять минут убрать очевидные риски.
Что происходит и почему это неприятно именно в быту
По данным региональных служб, в Чувашии ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Это уже не просто «сильный ветерок», при котором шапку сдувает на остановке. При таких порывах проблемы обычно начинаются с мелочей, которые никто не считает опасными до первого грохота за окном.
- Могут падать или смещаться слабо закреплённые предметы на балконах и подоконниках;
- опаснее становятся старые деревья, особенно во дворах и вдоль дорог;
- рекламные щиты, временные конструкции и ограждения лучше обходить стороной;
- на дорогах машину может ощутимо вести в сторону, особенно на открытых участках;
- возможны перебои с электричеством, если ветер заденет линии.
Я в такую погоду обычно первым делом смотрю не в прогноз, а на балкон. И почти всегда находится что-то забытое: пустой ящик, складной стул, старая коробка. Кажется пустяком, а потом это уже летит вниз или гремит о стекло.
Лайфхак: если нет времени на полноценную проверку квартиры и двора, начните с трёх точек — балкон, подоконники снаружи и место парковки. У меня на это уходит около пяти минут, а пользы обычно больше, чем от долгих сборов.
Что лучше сделать дома прямо сейчас
Главная задача — убрать всё, что ветер может сдвинуть, сорвать или перевернуть. Это не строгая наука, но многие замечают: чем раньше пройтись по таким мелочам, тем спокойнее потом вечер.
- Уберите с балкона лёгкие предметы: коробки, пластиковые горшки, сушилки, пакеты;
- проверьте, плотно ли закрываются окна и форточки;
- если на подоконнике снаружи стоят декоративные вещи, лучше занести их внутрь;
- посмотрите, не болтается ли москитная сетка, если она ещё не снята;
- зарядите телефон и, если есть, простой внешний аккумулятор на случай перебоев со светом.
С окнами, кстати, у меня однажды вышла неприятная история: створка вроде была прикрыта, но не зафиксирована до конца. Ночью её так трясло, что пришлось вставать и разбираться в темноте. С тех пор перед сильным ветром я прохожусь по всем комнатам без исключения.
Лайфхак: сложите в одном месте фонарик, заряженный телефон, документы и ключи. Это выглядит слишком предусмотрительно, пока внезапно не погаснет свет и не начнутся поиски всего сразу.
Как вести себя на улице и во дворе
Самая частая ошибка — идти привычным маршрутом, не глядя по сторонам. В обычный день это работает, в сильный ветер — уже не всегда. Лучше немного замедлиться и выбирать путь без лишнего риска.
- Не стойте рядом с деревьями, особенно старыми и наклонёнными;
- обходите рекламные щиты, временные заборы и шаткие конструкции;
- не прячьтесь от ветра под карнизами и рядом с вывесками;
- если слышите треск веток или скрип металла, лучше сразу отойти подальше;
- детскую коляску и тележку держите крепче на открытых участках, где порывы сильнее.
Я бы ещё посоветовал не идти «напрямую через двор», если там плотный ряд старых тополей. У меня возле дома такой маршрут короче на минуту, но в плохую погоду я его пропускаю без сожаления. Экономия времени тут слишком сомнительная.
Ирина Петрова, жительница Чебоксар: «Перед сильным ветром я теперь всегда убираю с балкона даже пустые горшки и складной стул. Один раз поленилась, и потом полночи слушала, как всё это стучит и катается по плитке».
Где не оставлять машину и как ехать, если поездку не отменить
С автомобилем правило простое: главное — не ставить его туда, где сверху или рядом есть хоть что-то сомнительное. А в дороге не пытаться ехать так, будто погода обычная. Шквалистый ветер особенно неприятен на мостах, открытых трассах и возле крупных машин.
- Не паркуйтесь под деревьями, рядом со щитами и слабыми ограждениями;
- по возможности выбирайте место подальше от старых построек и навесов;
- снижайте скорость на открытых участках дороги;
- держите увеличенную дистанцию до впереди идущих машин;
- если поездка не срочная и дальняя, лучше перенести её.
Я ездил в сильный боковой ветер по загородной дороге и хорошо запомнил это ощущение: руль вроде держишь ровно, а машину всё равно слегка тянет. После такого понимаешь, что совет «снизить скорость» звучит скучно, но он действительно работает.
Лайфхак: если всё-таки выезжаете, уберите из машины лишние лёгкие вещи из багажника и салона, которые могут кататься и отвлекать. Кажется мелочью, но в напряжённой погоде лучше, когда ничего не шумит и не мешает сосредоточиться.
Сильный ветер редко длится вечно, но за несколько часов может устроить много бытовых неприятностей. Поэтому сейчас разумнее не спорить с погодой, а быстро проверить дом, двор и маршрут. Самые полезные шаги простые: убрать незакреплённые вещи, держаться подальше от опасных мест и не оставлять машину где попало. Иногда именно такие скучные меры потом оказываются самыми правильными.
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