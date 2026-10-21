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УК и ТСЖ в Чувашии компенсируют до 40% затрат на дворовую технику

Роман Медников Автор статьи
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В Чувашии решили частично компенсировать расходы управляющим компаниям и ТСЖ на покупку техники для уборки дворов. Речь идёт о субсидии из регионального бюджета: можно будет вернуть до 40 % затрат на спецмашины, если выполнить все условия программы.

Правила уже утвердило правительство республики по линии регионального Минстроя. На период с 2026 по 2028 год в бюджете на эти цели предусмотрели 22,4 миллиона рублей. Деньги предназначены не всем подряд: отбор будет идти по заявкам, и требования к участникам довольно жёсткие.

Подать можно только одну заявку от одной организации, причём делать это нужно через систему «Электронный бюджет». Претендовать на поддержку смогут только те управляющие компании и ТСЖ, которые работают в сфере ЖКХ Чувашии и обслуживают многоквартирные дома не меньше трёх лет.

Есть и финансовое условие: средняя зарплата рядовых сотрудников в организации должна быть не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Это один из ключевых барьеров для участия, и для части небольших организаций именно он может стать самым сложным.

Отдельно прописаны требования к самой технике. Компенсацию дадут только в том случае, если тракторы, погрузчики и уборочные машины уже полностью оплачены покупателем. Кроме того, эта техника должна входить в официальный реестр российской промышленной продукции.

После получения субсидии использовать закуплённые машины нужно строго по назначению — для работы во дворах. Срок такого обязательного использования составляет не менее трёх лет. Иными словами, купить технику с господдержкой и затем быстро перевести её на другие задачи не получится.

По сути, власти пытаются связать бюджетную поддержку с понятным практическим результатом: чтобы во дворах было больше собственной уборочной техники, а не только обещаний на бумаге. Но, как это часто бывает, получить деньги смогут лишь те организации, которые заранее соответствуют всем формальным требованиям.

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