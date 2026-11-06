Связь в пути: Т2 улучшила сеть на вокзалах, в аэропортах и на трассах

Т2 продолжает развивать сеть на транспортных объектах в регионах Приволжья. В 2026 году оператор провёл технические работы в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах, а также на трассах разного уровня — от муниципальных до международных.

За 10 месяцев 2026 года работы шли во всех субъектах макрорегиона «Волга»: в Нижегородской, Самарской, Кировской и Ульяновской областях, а также в Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Марий Эл.

Особое внимание оператор уделил аэропортам, где сеть испытывает высокую нагрузку почти круглосуточно. В ульяновском международном аэропорту «Баратаевка» рядом запустили новую базовую станцию и улучшили покрытие в бизнес-зале. В результате скорость передачи данных выросла на 12%.

На железнодорожных вокзалах и автостанциях нагрузка на мобильную сеть традиционно остаётся высокой, поскольку такие объекты часто расположены рядом с плотной городской застройкой. В Нижнем Новгороде после работ на Московском вокзале скорость мобильного интернета выросла на 42%. В Йошкар-Оле на железнодорожном вокзале показатель увеличился на 57%. В Чебоксарах работы провели на «площади трёх вокзалов», где находятся железнодорожный вокзал, Центральный и Пригородный автовокзалы.

Серьёзный объём работ выполнили и на трассах. В Самарской области связь улучшили на участке европейского маршрута Е121, а также на федеральной автодороге Р-229 «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград» и трассе М-5 «Урал».

В Татарстане новые базовые станции заработали вдоль трассы М-12 «Восток» в Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Мамадышском и Менделеевском районах. Также работы прошли рядом с трассой М-7 «Волга» в Елабужском, Зеленодольском и Тукаевском районах.

В Кировской области базовые станции вывели в эфир на ряде участков вдоль федеральной автодороги Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», а также на одном из отрезков трассы Р-176 «Вятка» и других дорог. В Удмуртии новая базовая станция улучшила качество сети на одном из участков трассы «Игра — Пермь».

В компании отмечают, что специалисты постоянно отслеживают состояние сети и оперативно определяют локации, где требуется усиление. Транспортные объекты остаются одним из приоритетных направлений развития телеком-инфраструктуры.

Стабильная связь в дороге важна и для пассажиров, и для водителей: она позволяет пользоваться навигацией, банковскими приложениями, смотреть видео и при необходимости быстро связаться с экстренными службами.