Когда на дорогах обещают снежные заносы и ледяную корку, это не повод для паники, а повод немного сбавить темп и всё заранее продумать. Погода — не строгая наука для обычного водителя, но многие замечают: больше всего проблем случается не из-за самого снега, а из-за спешки и самоуверенности. Я и сам в такие дни стараюсь выезжать чуть раньше, потому что лишние десять минут обычно полезнее, чем рискованный манёвр.

Что именно осложняет дорогу

По данным экстренного предупреждения в Чувашии, в течение суток сохраняются неблагоприятные условия: снежные заносы, накат и сильная гололедица. На практике это означает, что даже знакомая трасса может вести себя совсем по-другому, чем вчера вечером.



Снежные заносы мешают держать ровную траекторию, особенно на открытых участках трассы;



Накат делает дорогу обманчиво ровной, хотя сцепление у колёс становится заметно хуже;



Гололедица опасна тем, что её не всегда видно сразу, особенно утром и ближе к вечеру;



Тормозной путь увеличивается, даже если скорость кажется вполне умеренной;



Обгоны и резкие перестроения становятся самым слабым местом поездки.



У меня в такие дни главный ориентир простой: если руль требует больше внимания, значит, скорость уже стоит пересмотреть. Снаружи может казаться, что поток едет бодро, но это ещё не значит, что покрытие позволяет так делать без последствий.

Лайфхак: перед выездом очистите не только лобовое стекло, но и боковые стёкла, зеркала, фары и зону над дверями. Я один раз поленился убрать снег с крыши, и потом он съехал вперёд при торможении — приятного мало, обзор исчезает в самый неподходящий момент.

Что лучше сделать до поездки

Если выезд нельзя перенести, подготовка действительно помогает. Ничего сложного в этом нет, но именно мелочи потом экономят нервы на дороге.



Проверьте запас топлива заранее, чтобы не искать заправку в самый неудобный момент;



Возьмите с собой заряженный телефон и провод для зарядки в машине;



Положите в салон щётку и скребок, даже если с утра машина была уже чистой;



Оцените маршрут до выезда, а не в последний момент, особенно если предстоит трасса;



По возможности выезжайте раньше, чтобы не пришлось догонять график на скользкой дороге.



Я нашёл похожие советы на российских сайтах о быте и безопасности, и они хорошо совпадают с тем, что реально работает зимой: меньше суеты, больше подготовки. Сначала кажется, что это лишняя осторожность, но в плохую погоду именно она и оказывается самой разумной.

Лайфхак: если есть сомнения по поводу состояния дороги, заложите на поездку примерно на 20–30 минут больше. Такой запас помогает не нервничать и не принимать поспешных решений, когда впереди медленный поток или плохо очищенный участок.

Как вести себя на трассе в снег и гололёд

Главная рекомендация спасателей в такую погоду — предельная осторожность. Это звучит немного официально, но по сути всё сводится к очень понятным действиям.



Держите увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта;



Избегайте резких манёвров, перестроений и обгонов без крайней необходимости;



Снижайте скорость заранее, а не в последний момент перед поворотом или съездом;



Следите за участками у мостов, развязок и открытых отрезков трассы — там покрытие часто хуже;



Не ориентируйтесь только на чужую манеру езды: если кто-то спешит, это его решение, а не сигнал для остальных.



Мне в плохую погоду лучше всего помогает одно правило: все действия делать чуть раньше и чуть мягче. Плавно ускорился, плавно притормозил, заранее перестроился — и поездка проходит гораздо спокойнее. Как только начинаешь торопиться, дорога сразу напоминает, кто здесь главный.

Андрей Сергеев, водитель из Казани: «Зимой я давно перестал спорить с погодой. Если вижу снег и блеск на дороге, просто еду медленнее и увеличиваю дистанцию — приезжаю на десять минут позже, зато без лишнего напряжения».

Пешеходам тоже стоит быть внимательнее

В предупреждениях обычно говорят не только о водителях, и это справедливо. Когда на дорогах скользко, опаснее становится и у края проезжей части, и на остановках.



Выбирайте обувь с нескользящей подошвой, если предстоит долгая дорога по улице;



Не подходите вплотную к краю проезжей части, особенно на остановках;



Переходите дорогу без спешки, даже если кажется, что машины уже остановились;



Старайтесь не выбегать из-за сугробов и припаркованных автомобилей;



Держите внимание на дороге, а не только на телефоне.



Со стороны это выглядит как самые обычные меры, но именно они чаще всего и работают. В снегопад всё происходит медленнее, чем хочется, и лучше это сразу принять, чем пытаться проскочить на привычной скорости.

Лайфхак: на остановке встаньте на шаг дальше от края, чем обычно. Я сам стал так делать после пары зимних дней, когда мимо проходящие машины поднимали снежную кашу прямо под ноги.

Если всё же произошла неприятная ситуация на дороге, жителей просят звонить по номеру 112. В остальном рецепт на такие сутки довольно приземлённый: меньше спешки, больше расчёта и внимания к мелочам. Снежные заносы и гололедица неприятны, но чаще всего опасность усиливает не погода сама по себе, а желание ехать как в обычный день. Если принять условия заранее, путь проходит заметно спокойнее.