Лайфхаки

Сколько полотенец держать дома: расчёт по людям и зонам

Роман Медников Автор статьи
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С полотенцами обычно одна и та же история: их вроде бы много, а в нужный момент под рукой почему-то сырое или уже не слишком свежее. Это не строгая наука, но многие замечают: когда у каждого полотенца есть своё назначение, дома становится спокойнее и проще. Я и сам долго жил по схеме «одно большое и одно маленькое», пока не понял, что удобство там, где меньше путаницы.

Сколько полотенец нужно одному человеку

Если отбросить лишнее, рабочий минимум на одного человека — это несколько полотенец под разные задачи. Такой подход часто советуют на российских сайтах о доме и быте, и в нём есть обычная житейская логика: для лица, рук и тела удобнее держать разные вещи, а не одно универсальное полотно на всё подряд.


  • Для тела — 1 банное полотенце. Оно расходуется быстрее всего, особенно если в ванной влажно и ткань сохнет не сразу.

  • Для лица — 1 отдельное небольшое полотенце. Это просто удобнее, и оно дольше остаётся аккуратным.

  • Для рук — 1 полотенце в ванной. Им пользуются чаще, чем кажется, поэтому смена обычно нужна раньше.

  • Для ног — 1 отдельное полотенце или коврик-полотенце. Не всем нравится эта идея, но в быту она действительно убирает лишнюю путаницу.

Если говорить о комфортном запасе, то лучше иметь не один набор, а хотя бы два. Пока один в использовании, второй лежит сухой и чистый. В итоге на одного человека разумно держать 6–8 полотенец разного назначения. У меня эта схема прижилась не сразу: сначала казалось, что это перебор, но потом выяснилось, что стирать приходится без спешки, а не в последний момент.

Лайфхак: если не хотите каждый раз вспоминать, какое полотенце для чего, выберите разные цвета или хотя бы разные фактуры. Я однажды перепутал почти одинаковые белые полотенца, после чего разделил их по оттенкам — стало заметно проще.

Как посчитать запас для семьи без лишних покупок

Самая частая ошибка — покупать полотенца бессистемно: одно понравилось, другое было по скидке, третье подарили. В результате шкаф полный, а полезного набора всё равно нет. Гораздо удобнее считать по людям и по зонам использования.


  • Для семьи из двух человек обычно хватает 12–16 полотенец, если учитывать по два комплекта на каждого и несколько общих для рук.

  • Для семьи из трёх человек ориентир — около 18–24 полотенец, если дома есть отдельные банные, лицевые, для рук и запасные на смену.

  • Гостевой набор лучше держать отдельно: хотя бы 2 банных и 2 небольших полотенца. Это тот случай, когда запас действительно выручает.

  • Если дома маленький санузел и вещи сохнут медленно, запас лучше увеличить на 1–2 позиции на человека. Я это особенно заметил в межсезонье, когда в ванной всё сохнет дольше обычного.

Для кухни полотенца лучше считать отдельно. Обычно хватает 4–6 штук: часть в работе, часть в стирке. Для рук, для посуды и для горячей посуды удобнее держать разные варианты, иначе текстиль слишком быстро теряет вид.

Лайфхак: сложите весь домашний текстиль в три стопки — «для ванной», «для кухни» и «гостевые». Даже такая простая сортировка сразу показывает, чего не хватает, а чего накопилось с избытком. У меня после такой ревизии нашлось сразу три почти новых полотенца, о которых я просто забыл.

Что помогает полотенцам дольше оставаться удобными

С полотенцами важна не только численность, но и повседневные привычки. Я нашёл этот способ на одном из российских сайтов о лайфхаках и потом проверил дома: текстиль дольше остаётся приятным, если не сваливать всё в одну кучу и не держать сырые вещи на крючке сутками.


  • После использования полотенце лучше расправить, а не оставлять скомканным. Так оно сохнет заметно быстрее.

  • Чистые и запасные полотенца удобнее хранить отдельно от тех, что в постоянном ходу. Тогда не приходится перебирать весь шкаф мокрыми руками.

  • Кухонный текстиль лучше менять чаще, чем кажется нужным. Он быстрее всего теряет свежесть, особенно если им вытирают всё подряд.

  • Если полотенце стало жёстким или плохо впитывает, не спешите списывать его. Иногда помогает просто пересмотреть режим стирки и не перегружать барабан.

Я бы не стал гнаться за образом «идеальной хозяйки» — в жизни это обычно заканчивается лишними тратами и раздражением. Гораздо полезнее собрать понятный набор под свою семью и режим стирки. Если вы стираете часто, запас может быть меньше; если реже, лучше держать чуть больше сменных полотенец.

Ольга Никитина, жительница Казани: «Я раньше покупала полотенца бессистемно, и в шкафу был полный хаос. Когда разделила их по назначению и оставила отдельный гостевой комплект, стало гораздо удобнее: ничего не ищу и не достаю в спешке сырое».

Какие полотенца можно смело убрать из шкафа

Иногда порядок начинается не с покупки, а с сокращения лишнего. Старые, неудобные или случайные полотенца занимают место и мешают увидеть реальный запас.


  • Слишком маленькие банные полотенца, которыми неудобно пользоваться, лучше не хранить «на всякий случай».

  • Изношенные кухонные полотенца, потерявшие вид, обычно только создают ощущение переполненного шкафа.

  • Одинаковые полотенца без понятного назначения часто становятся причиной путаницы.

  • Подарочные наборы, которыми никто не пользуется, стоит либо перевести в гостевой резерв, либо убрать отдельно.

Лайфхак: заведите простое правило — если полотенце не использовали несколько месяцев и оно не относится к гостевому запасу, пересмотрите его назначение. Я так освободил целую полку и наконец перестал хранить вещи «на всякий случай», который не наступал годами.

Итог простой: полотенец дома должно быть не «много» и не «мало», а достаточно для каждого человека и для каждой зоны. В среднем удобный минимум — это несколько полотенец на одного члена семьи плюс отдельный запас для кухни и гостей. Когда текстиль распределён по задачам, в быту становится меньше суеты, а шкаф внезапно начинает работать на вас, а не наоборот.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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