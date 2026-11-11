Приложение оператора стало доступно на 11 языках
Приложение одного из мобильных операторов теперь работает на 11 языках. Пользователи могут выбрать тот вариант интерфейса, на котором им привычнее проверять баланс, смотреть расходы, оплачивать связь и разбираться в условиях тарифа.
В список языков вошли русский, английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский, армянский, туркменский, казахский, азербайджанский и белорусский. Как пояснили в компании, новые языковые версии добавили с учётом потребностей клиентов.
Смена языка доступна после обновления приложения до последней версии. На устройствах Android выбрать язык можно до входа или уже после авторизации: через раздел профиля и настройки приложения. После выбора приложение автоматически перезапускается.
На iPhone нужный пункт находится в разделе профиля. После нажатия система предлагает перейти в настройки смартфона, где и выбирается язык интерфейса.
В компании отметили, что привычный язык помогает быстрее находить нужную информацию и увереннее управлять услугами связи. Также там сообщили, что планируют и дальше дорабатывать языковые версии с учётом отзывов пользователей.
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