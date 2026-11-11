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Приложение оператора стало доступно на 11 языках

Роман Медников Автор статьи
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Приложение одного из мобильных операторов теперь работает на 11 языках. Пользователи могут выбрать тот вариант интерфейса, на котором им привычнее проверять баланс, смотреть расходы, оплачивать связь и разбираться в условиях тарифа.

В список языков вошли русский, английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский, армянский, туркменский, казахский, азербайджанский и белорусский. Как пояснили в компании, новые языковые версии добавили с учётом потребностей клиентов.

Смена языка доступна после обновления приложения до последней версии. На устройствах Android выбрать язык можно до входа или уже после авторизации: через раздел профиля и настройки приложения. После выбора приложение автоматически перезапускается.

На iPhone нужный пункт находится в разделе профиля. После нажатия система предлагает перейти в настройки смартфона, где и выбирается язык интерфейса.

В компании отметили, что привычный язык помогает быстрее находить нужную информацию и увереннее управлять услугами связи. Также там сообщили, что планируют и дальше дорабатывать языковые версии с учётом отзывов пользователей.

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