Заготовка для шакшуки — не строгая наука, но многие замечают одну и ту же вещь: летние помидоры и перец зимой вспоминаются с особой нежностью. Я тоже к таким отношусь. Когда в холодный сезон попадаются бледные томаты без запаха, идея сделать овощную основу заранее уже не кажется лишней. Это не вопрос первой необходимости, но как бытовое решение для быстрых завтраков способ действительно удобный.

Что удобно в такой заготовке

Смысл простой: один раз готовите овощную основу, а потом используете её как быстрый полуфабрикат для завтрака. Я нашёл этот приём на одном из российских сайтов о домашней кулинарии и решил проверить в обычной кухне без лишней торжественности. Результат оказался понятный и практичный.



Экономится время утром: не нужно отдельно резать помидоры, перец и чеснок;



Вкус получается ровнее, чем у случайных зимних овощей из магазина;



Основа подходит не только для яиц, но и для тостов, круп и даже как соус к гарниру;



Легче рассчитать порции: открыли банку и использовали столько, сколько нужно;



Меньше кухонной суеты в будний день, когда завтрак надо сделать быстро.



У меня этот способ сработал особенно хорошо в те дни, когда времени почти нет. Открыл банку, переложил в сковороду, прогрел — и уже дальше можно решать, готовить яйца, добавлять зелень или оставить всё как есть. Никакой магии, просто заранее сделанная работа.

Лайфхак: если не уверены, что израсходуете большую банку сразу, раскладывайте основу в небольшие ёмкости. Так меньше шансов, что часть соуса будет долго стоять открытой в холодильнике без дела.

Как собрать овощную основу без лишней путаницы

В исходном рецепте обычно берут мясистые помидоры, сладкий перец, чеснок, немного острого перца, растительное масло, соль, сахар и немного уксуса для заготовки. Это понятный набор, без редких продуктов. Я бы здесь советовал не гнаться за громкими названиями сортов, а просто выбирать плотные, спелые и ароматные овощи.



Помидоры лучше брать мясистые: в них меньше лишней жидкости, и соус не придётся долго уваривать;



Сладкий перец удобнее использовать красный или жёлтый: вкус получается мягче, а цвет — аппетитнее;



Чеснок лучше рубить ножом, а не превращать в пюре: так вкус ощущается чище;



Острый перец добавляйте осторожно: перебор легко испортит всю партию;



Масло берите обычное растительное без резкого запаха, чтобы оно не спорило с томатами.



Если помидоры с плотной кожицей, её действительно удобнее снять после короткого ошпаривания. Я пробовал пропустить этот шаг, и итог был съедобный, но структура вышла грубее. Для соуса, который потом хочется быстро достать и сразу пустить в дело, всё-таки лучше потратить несколько лишних минут на подготовку.

Лайфхак: перед началом готовки разложите все нарезанные овощи по отдельным мискам. Приём банальный, но он сильно упрощает процесс, особенно когда масса уже кипит и времени искать чеснок по столу нет.

Что важно при тушении и раскладке по банкам

Здесь главное не усложнять. Обычно сначала слегка размягчают перец и чеснок в масле, потом добавляют помидоры и тушат смесь до более густого состояния. В рецептах встречаются разные специи, но если нет уверенности, лучше ограничиться понятной базой и не перегружать вкус.



Тушите на умеренном огне, чтобы масса не пригорала по краям;



Периодически перемешивайте, особенно если кастрюля широкая и соус быстро густеет;



Соль и сахар добавляйте ближе к середине или концу приготовления, чтобы вкус было легче выровнять;



Уксус обычно вводят в самом конце, когда основа уже почти готова;



По банкам соус раскладывают горячим, чтобы не затягивать процесс.



Скажу честно: у меня самая частая проблема не в самом соусе, а в темпе. Пока масса кипит, легко отвлечься, и тогда дно начинает напоминать о себе неприятным запахом. Так что лучше сразу подготовить крышки, банки, полотенце и место на столе. Тогда всё идёт спокойнее.

Если хочется более выраженного восточного оттенка, иногда добавляют зиру, паприку и кориандр. Но тут я бы советовал осторожность: лучше положить меньше, чем потом получить банку, где специи заглушили томаты. Основа хороша именно тем, что её потом можно доработать уже на сковороде под своё настроение.

Ольга Миронова, жительница Казани: «Я сделала такую овощную основу в конце августа, когда помидоры были действительно ароматные. Зимой открыла банку на скорую руку, и завтрак получился заметно вкуснее, чем из магазинных томатов — разница чувствуется сразу».

Как быстро превратить заготовку в завтрак

Здесь всё и правда довольно просто. Готовая основа уже даёт вкус и сочность, поэтому утром остаётся только прогреть её и добавить яйца. У меня на это ушло около пяти минут, не считая разогрева сковороды.



Выложите несколько ложек овощной основы на сковороду и прогрейте;



Сделайте небольшие углубления в соусе;



Разбейте яйца в эти углубления;



Готовьте до того момента, когда белок схватится;



Подавайте сразу, пока соус горячий.



Если соус кажется слишком густым после хранения, можно просто чуть дольше прогреть его под крышкой. А если, наоборот, основа вышла жидковатой, дайте ей пару лишних минут на сковороде до добавления яиц. Это как раз тот случай, когда небольшая подстройка на месте работает лучше любого строгого правила.

Лайфхак: если завтрак готовите на двоих, сначала разогрейте основу, а уже потом решите, сколько яиц добавлять. Так проще не перегрузить сковороду и не получить блюдо, где соуса меньше, чем хотелось бы.

Такая заготовка хороша не потому, что превращает утро в праздник, а потому, что снимает часть рутинной работы. Один раз сделали овощную основу — и потом несколько раз сказали себе спасибо. Если любите томатные завтраки, способ вполне рабочий. Главное — не ждать от него чуда, а использовать как удобную домашнюю заготовку на те дни, когда хочется вкусно и без лишней спешки.