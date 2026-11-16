Лайфхаки

Комнаты в Чебоксарах подорожали на 20,6% за год

Роман Медников Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Рынок недорогого жилья иногда меняется быстрее, чем кажется со стороны. Если смотреть только на средние цены по стране, картина выглядит довольно спокойной, но в отдельных городах происходят заметные скачки. Именно это сейчас видно по Чебоксарам, где комнаты за год прибавили в цене особенно резко.

По данным аналитиков портала «Мир квартир», Чебоксары вошли в пятёрку российских городов с самым сильным ростом цен на комнаты. За последние 12 месяцев средняя стоимость такой недвижимости здесь выросла на 20,6% и достигла 1 419 487 рублей. Выше рост оказался только в Иванове, Тольятти, Череповце и Мурманске.

Что произошло с ценами

Если сравнивать Чебоксары с общей картиной по стране, разница заметная. В среднем по России комнаты подорожали на 6,1%, а средняя стоимость отдельной комнаты составила 1 585 804 рубля. То есть в Чебоксарах рост оказался намного быстрее общероссийского.

При этом сам средний ценник в городе всё ещё ниже общероссийского. Это важная деталь: рынок может дорожать быстро, но всё равно оставаться в более доступном сегменте по сравнению со средними значениями по стране.

Аналитики сравнивали цены в 70 крупнейших городах России за период с ноября 2025 года по ноябрь 2026 года. На этом фоне Чебоксары выделились как один из самых заметных примеров резкого подорожания именно комнат, а не жилья в целом.

Почему именно комнаты стали дорожать

Главная причина выглядит довольно приземлённо: люди ищут самый доступный формат покупки. Когда полноценная квартира оказывается слишком дорогой, часть спроса уходит в комнаты, бывшие общежития и коммунальные варианты. Это не история про комфорт мечты, а скорее про попытку зайти на рынок хоть с какого-то уровня.

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, комната сегодня обходится примерно на 60% дешевле компактной студии и на 78% дешевле средней квартиры. На практике это и создаёт приток покупателей в самый бюджетный сегмент.

В исходных данных также отмечается, что для местного рынка это не случайный всплеск, а продолжение более длинного тренда. Ранее специалисты уже обращали внимание на рост цен на комнаты на фоне дорогих жилищных кредитов и нехватки собственных накоплений у покупателей.

Что это значит для покупателей и рынка

Для покупателей новость двоякая. С одной стороны, комната по-прежнему остаётся самым доступным вариантом входа в собственное жильё. С другой — именно такие объекты могут дорожать быстрее, когда растёт спрос со стороны людей с ограниченным бюджетом.

На этом фоне особенно заметно, что не во всех городах ситуация одинакова. Пока в одних населённых пунктах комнаты дорожали, в других цены, наоборот, снижались — максимум до 10,9%. Это лишний раз показывает, что локальный рынок живёт по своим правилам, и общая статистика не всегда передаёт картину в конкретном городе.

Для Чебоксар нынешний скачок можно считать сигналом: сегмент самого бюджетного жилья остаётся очень чувствительным к изменению спроса. Когда людям становится сложнее купить квартиру, именно комнаты начинают расти в цене быстрее ожидаемого.

Андрей Сергеев, житель Чувашии: «Ещё год назад многие смотрели на комнаты как на временный вариант, а теперь и они заметно прибавили в цене. На таком рынке тянуть с решением долго уже не получается».

В итоге Чебоксары оказались среди лидеров по росту цен на комнаты, хотя в среднем по стране этот сегмент рос куда спокойнее. Средняя стоимость комнаты в городе достигла 1 419 487 рублей, прибавив за год 20,6%. Главная причина — повышенный спрос на самое доступное жильё на фоне дорогой покупки полноценных квартир.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
5 часов назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Кулинария

11 часов назад

На День матери приготовлю курицу в сливочном соусе с грушей: рецепт необычного горячего для семейного ужина

Гид по Казани

день назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани

народные средства в борьбе с тараканами

Новости России

день назад

Что нельзя ставить на новогодний стол 2027 года: какие блюда не понравятся Огненной Козе

Гид по Казани

3 дня назад

Повод для впечатлений: взрослый день рождения в Казани

установка оконных откосов в Новосибирске

Кулинария

19 часов назад

Вместо обычных блинов готовлю кружевные блинные мешочки: рецепт красивого завтрака с нежной начинкой для мамы

Новости России

13 часов назад

Что обязательно должно быть на новогоднем столе 2027 года: семь продуктов для привлечения достатка

Кулинария

день назад

Вместо обычного пирога испеку «Зимнюю улитку»: рецепт красивой выпечки с яблоками и ароматной начинкой

Кулинария

4 часа назад

На праздничный ужин приготовлю салат «Осенний поцелуй»: рецепт с запеченной тыквой, сыром и необычной заправкой

Кулинария

13 часов назад

Пирог «Мамино счастье» готовлю с секретной заливкой: рецепт домашней выпечки, которая получается особенно нежной
Новости Казани
12 часов назад

На М-7 под Казанью затор на 2,6 километра из-за аварии

На трассе М-7 под Казанью из-за ДТП образовалас...

Новости Татарстана

30 минут назад

Подъезд к деревне Ялтау под Лениногорском стал новым асфальтовым

Гид по Казани

12 часов назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

Кулинария

час назад

Из обычного молока готовлю нежный десерт с карамельной корочкой: рецепт, который стоит попробовать ко Дню матери

Новости России

3 часа назад

Какие продукты нельзя покупать заранее к Новому году: список того, что быстро портится
Татарская эстетика выходит на подиум: как в Каз...
Новости Татарстана
5 часов назад

Татарская эстетика выходит на подиум: как в Казани создают моду, которую носят за пределами республики

Новости Казани

3 часа назад

Казань получила дополнительные 700 млн на вторую линию метро

Новости Татарстана

3 часа назад

Поставки мяса на ярмарки Татарстана выросли почти на треть

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане спрогнозировали подорожание такси из-за запрета для мигрантов
«Нам нужно до обеда»: рассказываем, что стоит з...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Нам нужно до обеда»: рассказываем, что стоит за спешкой на поминках в Казани и как её избежать