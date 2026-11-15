3 заготовки в морозилку, чтобы неделю не думать об ужине

Морозилка давно перестала быть местом только для пельменей и пакета с укропом, который лежит с весны. Это не строгая наука, но многие замечают: если один раз спокойно сделать несколько порционных заготовок, вечером на кухне становится заметно легче. Я сам к таким идеям отношусь с долей скепсиса, потому что часть заготовок потом лежит без дела, но эти три варианта действительно удобны: их легко пристроить к обычному ужину без сложной готовки.

Я посмотрел советы на российских сайтах о доме и кулинарии и выбрал те решения, которые не требуют редких продуктов и долгой возни. Смысл простой: сделать основу заранее, а в будни только собрать блюдо. Особенно выручает, когда нет сил придумывать, что поставить на стол.

Песто в кубиках: маленькая заготовка, которая спасает гарнир

Обычные овощные смеси из морозилки быстро приедаются, а вот зелёный соус работает куда интереснее. Песто в порционных кубиках можно добавить к макаронам, рису, картофелю или тушёным овощам. Мне понравилось, что даже простой гарнир с ним перестаёт быть скучным, причём уходит на это буквально пара минут.



Для основы подойдёт большой пучок зелени: не только базилик, но и укроп, петрушка, кинза или их смесь.



Обычно добавляют 2–3 зубчика чеснока, около 80–100 мл растительного масла, примерно 40–50 г твёрдого сыра, соль по вкусу.



По желанию можно положить горсть грецких орехов или семечек, если хочется более плотной текстуры.



Зелень лучше тщательно промыть и хорошо обсушить, иначе масса получится водянистой. У меня с этим как раз была заминка: один раз поспешил, и смесь вышла слишком жидкой.



Готовую массу удобно раскладывать по формочкам для льда, а после заморозки пересыпать кубики в пакет.



Лайфхак: если формочек мало, разложите соус чайной ложкой на плоской тарелке, застеленной пергаментом, слегка подморозьте, а потом переложите в контейнер. Я так делал, когда вся посуда уже была занята, и способ сработал без лишней суеты.

Дальше всё просто: отварили макароны, оставили немного воды, переложили в сковороду, добавили 1–2 кубика соуса и прогрели. Тот же приём работает с рисом и отварным картофелем. Если хочется более сытный ужин, можно добавить курицу, фасоль или обжаренные грибы.

Начинка для лепёшек: быстро, сытно и без вечерней нарезки

Вторая удобная идея — порционная начинка для лепёшек. Такой вариант хорош тем, что в будни не нужно доставать десять продуктов и отдельно всё резать. Один контейнер с начинкой, лепёшка, сковорода — и ужин уже выглядит осмысленно, а не как случайный перекус.



На четыре порции обычно берут 4 пшеничные лепёшки, около 250 г готовой курицы или фасоли, 100 г консервированной кукурузы, 1 сладкий перец и 120–150 г твёрдого сыра.



Курицу лучше нарезать небольшими кусочками, фасоль можно слегка размять вилкой, но не превращать в пюре.



Перец режут мелкими кубиками, сыр натирают заранее, а потом всё смешивают со специями по вкусу.



Начинку удобно делить на небольшие пакеты или контейнеры — по одной порции на один ужин.



Лепёшки лучше хранить отдельно, чтобы они не отсырели и не потеряли форму.



Лайфхак: сразу подпишите на контейнере, для скольких лепёшек рассчитана порция. Звучит мелочью, но потом не приходится гадать, хватит ли начинки на две порции или получится одна толстая и одна грустная.

Вечером достаточно выложить начинку на половину лепёшки, сложить её пополам и прогреть на сухой сковороде под крышкой до расплавления сыра и румяной поверхности. Я пробовал делать без крышки — получается тоже съедобно, но сыр прогревается заметно хуже, а края успевают подсохнуть.

В начинку можно добавлять томатный соус, шпинат или немного маринованных огурцов, если вам нравится более яркий вкус. Главное здесь не переусердствовать с влажными продуктами, иначе лепёшка может размокнуть.

Фрикадельки про запас: для супа, гарнира и спокойного вечера

Фрикадельки — пожалуй, самая практичная заготовка из трёх. Их удобно использовать и для первого, и для второго блюда. Я люблю такие заготовки за предсказуемость: сделал один раз, а потом несколько вечеров подряд не начинаешь ужин с вопроса «что вообще готовить».



Для основы подойдёт около 500 г мясного или куриного фарша.



К нему обычно добавляют 1 небольшую луковицу, 2 столовые ложки панировочных сухарей, соль, перец и специи по вкусу.



Яйцо добавляют по желанию, если хочется более связной массы.



Лук можно натереть на мелкой тёрке или измельчить, а затем смешать с фаршем и остальными ингредиентами.



Фрикадельки удобно делать размером примерно с грецкий орех: они быстрее готовятся и их проще дозировать.



Перед хранением лучше сначала заморозить их на подносе или доске, чтобы они не слиплись в один большой ком.



Лайфхак: раскладывайте фрикадельки в пакеты не общей массой, а по количеству на одно блюдо. Например, отдельно на суп и отдельно на горячее. Я один раз поленился это сделать и потом минут пять пытался разъединить замёрзший запас — удовольствие сомнительное.

Такая заготовка подходит для супа с овощами, для подливки к картофельному пюре, для гречки и даже для быстрой пасты. Если нужно первое, фрикадельки просто отправляют в кипящую основу и добавляют остальные продукты. Если хочется второе, их сначала подрумянивают, а потом тушат с соусом под крышкой до готовности.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я попробовала делать фрикадельки и зелёный соус в один выходной день, и в будни стало правда спокойнее. Раньше вечером тратила время на нарезку, а теперь просто достаю порцию и быстро собираю ужин».

Как замораживать, чтобы заготовки потом не раздражали

Сами рецепты — это только половина дела. Вторая половина — удобное хранение. Если всё бросить в морозилку как попало, даже хорошая идея перестанет радовать. Тут лучше один раз сделать аккуратно, чем потом искать по пакету, где именно курица, а где соус.



Замораживайте продукты небольшими порциями: одна упаковка — один ужин или одно блюдо.



Перед заморозкой лучше полностью остудить приготовленную массу.



На пакете или контейнере полезно подписать название и дату.



Из пакетов стоит выпускать лишний воздух — так они занимают меньше места.



Плоские упаковки хранить удобнее, чем объёмные комки в контейнерах.



Сырые и готовые продукты лучше держать отдельно, чтобы не путаться.



У меня лучше всего прижились именно маленькие порции. Когда заготовка рассчитана ровно на один раз, её проще использовать без сожалений и без вечного «потом доедим». А вот большие контейнеры часто так и остаются лежать до лучших времён.

Ещё один важный момент: не все продукты одинаково хорошо переносят заморозку в исходном виде. Поэтому разумнее делать ставку не на случайные остатки, а на понятные основы для ужина — соус, начинку, полуфабрикат собственного приготовления. Тогда морозилка действительно помогает, а не просто хранит запас на неопределённый день.

Если выделить на это немного времени в выходной, в будни можно заметно разгрузить себе вечер. Песто выручит простой гарнир, начинка для лепёшек соберёт быстрый ужин, а фрикадельки подойдут сразу для нескольких блюд. Секрет здесь не в сложных рецептах, а в том, чтобы заранее снять с себя часть мелкой кухонной работы. И это, честно говоря, один из самых полезных способов, которые я пробовал для обычной домашней готовки.