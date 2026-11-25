Три представительницы Чувашии продолжают подготовку к финалу конкурса «Мисс Россия — 2026» и уже показали национальные костюмы, в которых собираются представить родную республику на сцене. Подготовка к решающему этапу конкурса идёт всё активнее: участницы делятся рабочими моментами, посещают мероприятия и знакомятся с Москвой.

Особое внимание зрителей привлекла презентация национальных образов. Все три костюма выполнены с чувашским колоритом: в них использованы узнаваемые для республики цвета и орнаменты. Такой выбор стал не просто частью конкурсной программы, а способом рассказать о культурных корнях через одежду.

Алиса Филиппова призналась, что для неё особенно важно представить на конкурсе именно Чувашию. По словам девушки, сохранять культурное наследие важно не только в книгах и музеях, но и в живой передаче традиций следующим поколениям.

Светлана Гурьянова тоже подчеркнула значение такого выхода на большую сцену. Она отметила, что где бы человек ни оказался, важно помнить о своих корнях, и поблагодарила за возможность показать культуру и многовековые традиции родной республики.

Помимо репетиций и примерок, конкурсантки участвуют и в других событиях программы. Девушки знакомятся друг с другом, посещают организованные мероприятия и осматривают столичные достопримечательности. Организаторы уже устроили для участниц экскурсию по Москве, и впечатлениями от прогулки они также делятся со своими подписчиками.

Отдельный интерес у аудитории вызвало голосование за лучший национальный костюм. Оно проходит в официальных сообществах конкурса, где поклонники могут поддержать понравившийся образ.

Финал «Мисс Россия — 2026» намечен на 12 декабря. Он пройдёт в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Московской области. Всего за корону поборются 50 участниц со всей страны, и сразу три из них представляют Чувашию.