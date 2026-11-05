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3 приёма вертикального хранения, чтобы освободить место в шкафу

Роман Медников Автор статьи
Как освободить место в шкафу с помощью вертикал...

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Переполненный шкаф — история не редкая: вещей вроде бы не стало больше, а полки всё равно расползаются в стороны. Это не строгая наука, но многие замечают: дело часто не в размере шкафа, а в том, как именно сложена одежда. Я попробовал вертикальное хранение после обычных стопок, которые разваливались от одной вынутой футболки, и разница оказалась заметной уже в первый вечер.

Почему стопки проигрывают вертикальному хранению

У привычных стопок есть один минус, который быстро портит весь порядок: достаёшь одну вещь из середины, и аккуратная полка превращается в рыхлую горку. На одном из российских сайтов о порядке в доме я встретил простую мысль: если вещь не видно целиком, она будто исчезает из гардероба. На практике это очень похоже на правду.


  • Все вещи видны сразу. Когда футболки и лонгсливы стоят рядами, легче найти нужный цвет и не перерывать ящик целиком;

  • Каждый предмет можно достать отдельно. Соседние вещи не осыпаются и не требуют новой укладки;

  • Ткань меньше сминается. На нижние вещи не давит тяжёлая стопка сверху;

  • Полки начинают работать рациональнее. Особенно это заметно в неглубоких ящиках, где раньше лежало два рыхлых слоя одежды.

Лайфхак: перед тем как перекладывать весь шкаф, выберите один ящик с футболками и проверьте способ только на нём. У меня это заняло около десяти минут, и уже по одному ящику стало понятно, подходит ли вам такой порядок.

Ещё один важный момент — не ждать чуда от любой вещи. С плотными свитерами или очень скользкой тканью иногда приходится повозиться дольше. Но с футболками, домашней одеждой и детскими вещами такой способ обычно срабатывает быстро и без лишних усилий.

Как складывать футболки, лонгсливы и тонкие вещи

Смысл способа простой: вещь нужно сложить в плотный прямоугольник, который может стоять на ребре. Звучит немного странно, пока не попробуешь один раз. Я сначала сомневался, что футболка вообще может стоять сама, но после пары попыток получилось.


  1. Разложите футболку на ровной поверхности и расправьте ткань ладонями;

  2. Подогните одну боковую часть к центру, рукав уложите внутрь;

  3. Повторите то же с другой стороны, чтобы получился длинный прямоугольник;

  4. Сложите заготовку по высоте, а затем ещё раз или два снизу вверх;

  5. Проверьте, держит ли вещь форму в вертикальном положении.

Если прямоугольник заваливается, причина обычно одна из двух: либо он слишком рыхлый, либо слишком широкий. У меня не с первого раза получилось ровно сложить лонгслив с длинными рукавами, но после небольшой тренировки движения запоминаются.


  • Футболки лучше делать одинаковой ширины — так ряд выглядит аккуратнее;

  • Тонкий трикотаж удобнее складывать плотнее, иначе он быстро теряет форму;

  • Майки и домашние шорты можно хранить по тому же принципу, если ткань не слишком скользкая.

Лайфхак: если вещь никак не хочет стоять, уменьшите итоговую высоту последнего сгиба. Иногда достаточно одного небольшого исправления, чтобы прямоугольник стал устойчивым.

Что делать с джинсами, свитерами и бельём

Не все вещи складываются одинаково, и это нормально. Для плотной одежды нужен тот же общий принцип, но с поправкой на объём ткани. Здесь главное — не пытаться втиснуть всё в один идеальный шаблон.


  • Джинсы и брюки удобно складывать штанина к штанине, а выступающий шов убирать внутрь, чтобы получился более ровный контур;

  • После этого ткань можно сложить в несколько частей снизу вверх, ориентируясь на высоту ящика;

  • Свитеры и толстовки лучше складывать чуть шире, чтобы не создавать толстый ком в плечах;

  • Рукава у свитеров удобно укладывать вдоль основной части вещи, а не комкать по бокам;

  • Носки и бельё лучше не скручивать слишком туго, чтобы хранение было аккуратным и без лишнего натяжения ткани.

С объёмными свитерами у меня были самые большие сомнения. Они занимают место в любом случае, и чудес здесь нет. Но даже с ними шкаф выглядит спокойнее, когда вещи стоят рядами, а не лежат бесформенной кучей.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я начала с ящика для футболок и белья, потому что там всегда был беспорядок. Уже через пару дней заметила, что искать вещи стало проще, а утром сборы проходят без раздражения».

Как сохранить порядок надолго, а не на один вечер

Самая частая ошибка — красиво сложить вещи один раз и потом вернуться к прежней привычке бросать всё как попало. Чтобы система не развалилась через неделю, ей нужна простая логика, которую легко поддерживать без усилий.


  • Сначала разберите одежду по категориям: футболки к футболкам, домашние вещи отдельно, бельё отдельно;

  • То, что носите чаще, ставьте ближе к переднему краю полки или ящика;

  • Редко используемые сезонные вещи лучше убирать дальше, чтобы не мешались каждый день;

  • Одежду стоит убирать на хранение только сухой и чистой, иначе внутри шкафа быстро появляется неприятный запах;

  • Если ящик слишком широкий, помогают тканевые органайзеры или простые разделители.

Лайфхак: если не хочется покупать дополнительные коробки, временно используйте плотные картонные разделители от обувных коробок. Я так сделал в глубоком ящике, и ряды вещей перестали заваливаться в стороны.

Для свежести многие используют открытую ёмкость с содой или небольшой поглотитель влаги на дальней полке. Это не обязательный шаг, но в закрытом шкафу такая мелочь иногда действительно помогает. Главное — не ставить ничего так, чтобы содержимое могло случайно просыпаться на одежду.

Вертикальное хранение не делает шкаф бесконечным, но помогает использовать его спокойнее и разумнее. Когда каждая вещь видна и достаётся отдельно, порядок перестаёт быть разовой акцией перед выходными. Если начать хотя бы с одного ящика, результат обычно заметен сразу. А дальше уже проще решить, стоит ли переводить на такой способ весь гардероб.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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