2 шага для зимних ботинок в ноябре: меньше промокают и дольше служат

С началом ноября у зимней обуви начинается самый неприятный сезон: мокрый снег, лужи, грязь и реагенты. Это не строгая наука, но многие замечают простую вещь: если подготовить ботинки заранее, они ведут себя зимой заметно лучше. Я и сам долго откладывал это до первого промокшего дня, а потом понял, что пять — десять минут подготовки экономят и нервы, и деньги.

С чего начать перед обработкой

Сначала важно не хвататься сразу за крем или пропитку. Если наносить средство на грязную или влажную обувь, толку будет мало: состав ляжет неровно, а швы так и останутся уязвимыми.



Очистите ботинки от пыли и следов улицы. Для этого обычно хватает мягкой ткани или щётки и тёплой воды.



Особое внимание уделите ранту — месту, где подошва соединяется с верхом. Именно там чаще всего начинает проходить вода.



Просушите обувь при комнатной температуре. Ставить её вплотную к батарее не стоит: кожа и клеевые соединения этого не любят.



Проверьте швы и сгибы. Если есть уже заметные трещины или отслоения, одной обработкой проблему не закрыть — здесь лучше не ждать и показать пару мастеру.



У меня это получилось легко, но с первой попытки я едва не испортил результат спешкой: ботинки казались сухими снаружи, а швы ещё держали влагу. После нормальной просушки состав лёг гораздо ровнее.

Лайфхак: если сомневаетесь, высохла ли обувь полностью, оставьте её ещё на ночь в прихожей и вложите внутрь бумагу. Так остаточная влага уходит спокойнее, без перегрева.

Чем обрабатывать и куда наносить в первую очередь

На одном из российских сайтов о лайфхаках я встречал совет уделять главное внимание не блеску, а защите швов и стыков. С этим трудно спорить: верх ботинка может выглядеть прилично, а промокание начнётся именно снизу и по бокам.



Для кожаной обуви обычно используют защитные составы с восковой основой. Они помогают создать более плотный барьер от влаги.



Наносить средство стоит не только на нос и боковины, но и на швы, рант и места сгибов.



Слишком толстый слой не нужен. Лучше распределить состав равномерно, чем потом долго снимать липкие излишки.



Если средство уже осталось на поверхности плотной плёнкой, его лучше аккуратно растереть мягкой тканью.



Раньше я тоже думал, что главное — пройтись по ботинкам сверху и на этом закончить. На деле самый заметный эффект даёт именно аккуратная обработка стыка подошвы и швов. После неё снег и каша с улицы не так быстро впитываются в материал.

Лайфхак: наносите защитный состав сначала на малозаметный участок. Это особенно полезно для тёмной и матовой кожи: иногда оттенок становится чуть глубже, и лучше увидеть это заранее.

Как не испортить результат в течение зимы

Одна обработка в начале сезона — хорошая база, но дальше всё решает обычный уход. Если после улицы оставлять на обуви грязь и солевые следы, даже хороший защитный слой долго не продержится.



После возвращения домой протрите ботинки, особенно нос, боковые части и низ у подошвы.



Не убирайте влажную пару сразу в шкаф или в коробку. Сначала дайте ей спокойно просохнуть.



Если обувь носится почти каждый день, периодически обновляйте защиту. Частота зависит от погоды и того, как быстро стирается покрытие.



Чередуйте пары, если есть возможность. Даже один дополнительный день отдыха заметно продлевает срок службы зимней обуви.



Для замши и нубука нужен другой подход: им больше подходят специальные защитные средства для таких материалов, а не плотные жирные составы.



Сначала я сомневался, что простая привычка протирать обувь вечером вообще что-то меняет. Но разница есть: ботинки дольше сохраняют вид, а белые следы от уличной химии не въедаются так быстро.

Ирина Белова, жительница Казани: «Я каждый ноябрь сначала хорошо высушиваю зимние ботинки, а потом прохожусь по швам и стыкам защитным средством. Раньше к январю пара уже выглядела уставшей, а сейчас спокойно доживает до весны без вечной сырости внутри».

Какие ошибки встречаются чаще всего

Есть несколько промахов, из-за которых даже хороший способ работает вполсилы. И почти все они бытовые, без всякой сложности.



Обрабатывать грязную обувь. Влага и уличной налёт остаются под защитным слоем.



Сушить на горячей батарее. От этого материал может стать жёстче, а швы — уязвимее.



Наносить слишком много средства за один раз. Избыток не всегда даёт лучшую защиту.



Забывать про боковой стык подошвы. А ведь это одно из самых слабых мест.



Использовать один и тот же способ для всех материалов подряд. Кожа, замша и текстиль ведут себя по-разному.



Если говорить совсем просто, ноябрьская подготовка обуви — не магия, а нормальная сезонная привычка. Главное — очистить, спокойно высушить и уделить внимание швам и стыку подошвы. Тогда ботинки действительно меньше промокают и дольше сохраняют приличный вид. Я бы не назвал это чудом, но зимой такой приём очень выручает.