Новости Татарстана

Синоптики предупредили татарстанцев о резком похолодании до минус 10

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В субботу, 31 октября, жителей Татарстана ждут резкие температурные качели: днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью в восточных и южных районах столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозам синоптиков, в целом по региону ожидается небольшая облачность и полное отсутствие осадков. Будет дуть южный и юго-западный ветер с порывами до 3–8 метров в секунду. Ночью температура в большинстве районов составит около минус 5 градусов, однако на востоке и юге республики похолодает сильнее.

В Казани последний день октября также сохранит сухую и малооблачную погоду. Ночью температура опустится до минус 2 градусов, а в низинах возможны заморозки до минус 5. Днем солнце прогреет воздух до комфортных плюс 10–12 градусов при том же умеренном ветре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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