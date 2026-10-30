Синоптики предупредили татарстанцев о резком похолодании до минус 10
В субботу, 31 октября, жителей Татарстана ждут резкие температурные качели: днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью в восточных и южных районах столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
По прогнозам синоптиков, в целом по региону ожидается небольшая облачность и полное отсутствие осадков. Будет дуть южный и юго-западный ветер с порывами до 3–8 метров в секунду. Ночью температура в большинстве районов составит около минус 5 градусов, однако на востоке и юге республики похолодает сильнее.
В Казани последний день октября также сохранит сухую и малооблачную погоду. Ночью температура опустится до минус 2 градусов, а в низинах возможны заморозки до минус 5. Днем солнце прогреет воздух до комфортных плюс 10–12 градусов при том же умеренном ветре.
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