На трассе М12 в Татарстане перекрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика

В Мензелинском районе Татарстана на трассе М12 «Восток» временно остановили движение в сторону Екатеринбурга. Причиной стала авария с участием грузовика, сообщили в госкомпании «Автодор».

ДТП произошло на 1089-м километре дороги. В компании предупредили, что проезд закрыт, и отметили участок затрудненного движения протяженностью около 1,1 километра. На противоположной стороне трассы также образовалась пробка — примерно 3,2 километра. Один из автомобилистов рассказал, что после аварии оказались заняты все полосы.

В ГАИ Татарстана подтвердили факт опрокидывания грузовика Scania. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением, не выбрав безопасную скорость. В ведомстве уточнили, что авария случилась на 1088-м километре трассы М7 «Волга», из-за чего движение в сторону Уфы полностью перекрыли.

Водителя грузовика доставили в больницу. На месте ДТП организовали объезд.