Новости Татарстана

На трассе М12 в Татарстане перекрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Мензелинском районе Татарстана на трассе М12 «Восток» временно остановили движение в сторону Екатеринбурга. Причиной стала авария с участием грузовика, сообщили в госкомпании «Автодор».

ДТП произошло на 1089-м километре дороги. В компании предупредили, что проезд закрыт, и отметили участок затрудненного движения протяженностью около 1,1 километра. На противоположной стороне трассы также образовалась пробка — примерно 3,2 километра. Один из автомобилистов рассказал, что после аварии оказались заняты все полосы.

В ГАИ Татарстана подтвердили факт опрокидывания грузовика Scania. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением, не выбрав безопасную скорость. В ведомстве уточнили, что авария случилась на 1088-м километре трассы М7 «Волга», из-за чего движение в сторону Уфы полностью перекрыли.

Водителя грузовика доставили в больницу. На месте ДТП организовали объезд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Вместо шарлотки пеку яблочный пирог на сковороде: тесто замешиваю за пять минут, а духовка не нужна

Полезное

41 минуту назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах

клопы пылевые

Кулинария

день назад

Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Интересное в Казани

2 дня назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

занятия волейболом екатеринбург в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки

Кулинария

день назад

Из стакана кефира и двух яиц готовлю пышный завтрак: получается вкуснее привычных оладий

Кулинария

день назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Кулинария

23 часа назад

Домашние котлеты разваливаются на сковороде: почему лишнее яйцо не всегда спасает фарш

Кулинария

3 часа назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю с картошкой и готовлю румяные овощные вафли
Лайфхаки
2 минуты назад

2 блюда из недорогой белой рыбы: стрипсы и нежное суфле без лишних трат

Как из недорогой белой рыбы приготовить сразу д...

Кулинария

20 минут назад

Вместо привычной запеканки из творога готовлю нежные творожные шарики: снаружи хрустят, внутри мягкие

Полезное

41 минуту назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах

Новости Татарстана

50 минут назад

На трассе М12 в Татарстане перекрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика

Новости Татарстана

час назад

Трехдневная рабочая неделя ждет татарстанцев в начале ноября
Пенсии за ноябрьские праздники в Татарстане вып...
Новости Татарстана
5 часов назад

Пенсии за ноябрьские праздники в Татарстане выплатят досрочно

Наука

2 часа назад

Студотряды ПФО представили научные разработки на конференции в Казани

Не у нас

3 часа назад

АТОР: в РФ на Новый год приедут туристы из Китая и арабских стран

Не у нас

3 часа назад

РПЦ сообщила об отказе от абортов 1,5 тыс. российских частных клиник
Вице-премьер Татарстана призвала сохранить памя...
Новости Татарстана
6 часов назад

Вице-премьер Татарстана призвала сохранить память о жертвах репрессий