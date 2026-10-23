Лайфхаки

5 способов использовать винтовые крышки для порядка в шкафах

Роман Медников Автор статьи
Винтовые крышки можно приспособить для хранения...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

С винтовыми крышками у многих одна и та же история: банку оставили, крышку бросили в ящик «на всякий случай», а потом там уже маленький металлический склад. Это не строгая наука, но многие замечают: если таким мелочам сразу находить применение, дома становится ощутимо спокойнее. Я сначала отнёсся к идее скептически, но несколько способов и правда оказались удобными, особенно на кухне, где лишняя поверхность заканчивается быстрее, чем терпение.

Почему крышки вообще стоит оставить

Обычные винтовые крышки кажутся мелочью, но в быту они surprisingly полезны — точнее, полезны без всяких чудес. Я посмотрел советы на российских сайтах о доме и организации хранения и выбрал только те, что реально можно повторить без лишней суеты.


  • Они жёсткие и держат форму, поэтому подходят для простых хозяйственных задач;

  • их не жалко использовать повторно, если крышка чистая и без ржавчины;

  • они помогают не покупать лишние мелочи для хранения, если нужен временный или бюджетный вариант;

  • для маленькой кухни это удобный способ задействовать место, которое обычно пустует.

Сразу оговорюсь: если крышка погнулась, покрылась ржавчиной или стала плохо закручиваться, для хранения продуктов её лучше не оставлять. А вот для хозяйственных целей она ещё вполне пригодится.

Лайфхак: прежде чем что-то мастерить, промойте крышки тёплой водой со средством для посуды и полностью высушите. Я один раз поленился, и внутри остался лёгкий запах маринада — специи потом пахли так, будто у них был очень насыщенный характер.

Как сделать подвесное хранение под шкафом

Самый практичный вариант — использовать крышки как основу для небольших банок со специями или другими сухими мелочами. Такой способ часто советуют в материалах о компактной кухне, и в нём действительно есть смысл: столешница освобождается, а нужное всегда перед глазами.


  • Крышки закрепляют снизу под полкой или шкафом на расстоянии, чтобы банки не мешали друг другу;

  • в сами банки удобно насыпать специи, чай, сахар для кофе или, например, скрепки и кнопки, если речь не о кухне;

  • банки потом просто вкручиваются в закреплённые крышки и висят под полкой;

  • такое хранение особенно выручает в узких шкафах, где каждые несколько сантиметров на счету.

Я пробовал этот приём на внутренней полке кухонного шкафа. Сначала сомневался, не будет ли всё выглядеть слишком «гаражно», но если взять одинаковые банки, получается аккуратно. Главное — не перегружать конструкцию и заранее проверить, удобно ли доставать банку одной рукой.

Лайфхак: сначала приложите крышки к полке и наметьте расположение обычным карандашом. Если сразу закрепить на глаз, банки почти наверняка начнут задевать друг друга, и весь порядок закончится в тот же вечер.

Есть ещё одна важная деталь: не стоит размещать такие банки слишком близко к плите и сильному пару. В сухом шкафу эта система работает заметно лучше и служит дольше.

Что ещё можно организовать с их помощью

Если подвесное хранение вам не нужно, крышки всё равно можно пустить в дело. Тут уже без архитектурных подвигов: просто несколько спокойных и понятных применений.


  • Использовать как мини-подставки под пузырьки с маслом или соусом, чтобы не пачкать полку;

  • поставить под маленькие горшки или ёмкости, где может собираться влага;

  • сделать разделители для мелочей в ящике: крышки удобно использовать как отдельные «ячейки» под пуговицы, скрепки, булавки;

  • приспособить как основание для свечи, если нужно защитить поверхность от следов воска;

  • хранить в них резинки, зажимы и прочую мелочь, которая вечно перекатывается по ящику.

Мне особенно понравился вариант с бутылками масла. Кажется пустяком, но именно такие подтёки потом делают полку липкой и неприятной. С крышкой снизу уборка становится проще: снял, промыл, поставил обратно.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я оставила несколько крышек после домашних заготовок и сначала не понимала, зачем. Потом поставила на них бутылочки с маслом и уксусом, и полка перестала пачкаться. Мелочь, а шкаф выглядит аккуратнее, и мыть его приходится реже».

Где этот способ удобен, а где лучше не усложнять

У таких решений есть плюс: они почти ничего не стоят. Но есть и момент, о котором обычно забывают — не всякая самоделка делает дом удобнее. Иногда проще купить обычный контейнер, чем превращать каждый шкаф в выставку хозяйственной изобретательности.


  • Способ хорошо работает в маленькой кухне, кладовке, мастерской или шкафу с мелочами;

  • он не подойдёт, если мебель старая и вы не хотите ничего крепить к полкам;

  • лучше использовать одинаковые по размеру банки, иначе визуально будет ощущение случайного набора;

  • если крышки начали царапать поверхность или оставлять следы, их стоит заменить;

  • для тяжёлых предметов лучше не рисковать и выбирать более надёжные системы хранения.

Лайфхак: соберите крышки по размерам в отдельный пакет или коробку и подпишите, какие подходят к каким банкам. У меня без этого через неделю началась старая добрая игра «почему ничего ни к чему не подходит», и порядок пришлось наводить заново.

Ещё один момент: если хочется, чтобы всё выглядело опрятно, не пытайтесь сохранить каждую крышку подряд. Оставляйте только ровные и чистые. В хранении лучше меньше, да лучше — это правило почему-то особенно честно работает именно на кухне.

Винтовые крышки действительно можно использовать повторно, и в некоторых бытовых задачах они оказываются полезнее, чем кажется. Лучше всего работают самые простые решения: подвесное хранение, подставки под бутылки и организация мелочей в шкафу. Я бы не назвал это чудом экономии, но как спокойный способ навести порядок без лишних трат — вполне рабочая идея. Главное — не хранить хлам ради самой идеи, а оставлять только то, что реально пригодится.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Три барана за меддиплом: как мигранты становятся врачами

Гид по Казани

день назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют

как очистить барабан стиральной машины от плесени

Кулинария

17 часов назад

Кефир залежался в холодильнике: добавляю муку и отправляю на сковороду — лепёшки раздуваются, словно маленькие подушки

Гид по Казани

2 дня назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани

предметная съемка цена в Краснодаре

Кулинария

день назад

Сырники больше не леплю и не стою у сковороды: из творога за 15 минут готовлю нежные ленивые вареники

Кулинария

23 часа назад

Японцы делают из капусты то, что мы привыкли делать из теста: жарят огромный блин с начинкой на всю сковороду

Кулинария

день назад

Грузины готовят эти лепёшки вообще без яиц и дрожжей: смешивают кукурузную муку с водой — и на сковороде появляется румяная гора

Не у нас

день назад

Богословы рассказали, как православие объясняет смерть невинных детей

Кулинария

день назад

Гречку больше не заставляю домашних есть как гарнир: добавляю яйцо и жарю котлетки, которые исчезают со стола первыми
Экономика
5 минут назад

Десяток яиц в Татарстане подорожал до 89 рублей за неделю

Татарстанстат: за неделю сильнее всего в респуб...

Кулинария

44 минуты назад

Венгры жарят огромную лепёшку в масле и засыпают сыром: после такого лангоша обычная пицца уже не кажется интересной

Интересное в Казани

13 часов назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

Кулинария

2 часа назад

Корейцы разбивают целое яйцо прямо в сладкое тесто: с виду булочка, а внутри сюрприз, которого совсем не ждёшь

Кулинария

5 часов назад

Турки не жарят картошку и яйца по отдельности: смешивают прямо на сковороде — получается завтрак, который заменяет обед
Нижнекамский район может получить свыше 1 000 г...
Новости Татарстана
3 часа назад

Нижнекамский район может получить свыше 1 000 га левобережья Камы

Не у нас

6 часов назад

Россиянам придётся работать с жаром: что известно о новых требованиях

Не у нас

7 часов назад

Россиян предупреждают о мошенничестве с активацией функций iPhone

Не у нас

7 часов назад

В BGR рассказали, почему часть заряда аккумулятора недоступна
«Списывал на усталость»: рассказываем, какие му...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов