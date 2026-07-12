Новости Татарстана

Татарстан в лидерах по туризму: 1,2 млн гостей с начала года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстан вошел в топ-5 регионов России по внут...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Республика Татарстан вошла в пятерку самых популярных регионов России для внутреннего туризма по итогам первых пяти месяцев 2026 года. С января по май здесь побывали 1,2 миллиона путешественников, сообщили в правительстве РФ. сообщает НТР 24.

За этот период россияне совершили 34,2 миллиона поездок по стране — на 6,2% больше, чем годом ранее. Москва стала лидером с 5,2 миллиона туристов. В тройку также попали Краснодарский край и Московская область. Татарстан занял пятую строчку, уступив Санкт-Петербургу.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, быстрее всего растут регионы, вкладывающиеся в туристическую инфраструктуру и новые маршруты. Все больше субъектов Северного Кавказа предлагают качественный отдых, что является результатом целенаправленной работы по повышению доступности путешествий.

Въездной туризм также демонстрирует рост: за пять месяцев число иностранных гостей увеличилось на 23% и достигло 2 миллионов человек. Этому способствуют упрощение визового режима и расширение международного авиасообщения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

20 часов назад

Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

Новости России

день назад

Сбербанк уже четвертый день работает по новым правилам: пенсионеры столкнулись с важными изменениями

уничтожение тараканов чехов

Польза

день назад

Талия может вернуться без сложных тренировок: нужны всего три простых упражнения

Бизнес новости Казани

22 часа назад

Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду

монтаж перегородок из пазогребневых плит в Москве

Наука

день назад

Открытие физиков продлит жизнь телевизоров на квантовых точках

Наука

день назад

Органоид почки человека выращен из стволовой клетки

Польза

день назад

Счастье приходит, когда вы от этого отказываетесь: мудрость Омара Хайяма особенно важна после 40
Важное в РТ
28 минут назад

На поддержку сельских почтальонов в Татарстане выделили 55,3 млн рублей

Министр цифрового развития Татарстана Илья Начв...

Новости России

13 минут назад

Пенсия для женщин в России меняется по правилам: возраст, стаж и важные нюансы, о которых нужно знать

Технологии

2 часа назад

МВД: мошенники крадут аккаунты через фейк о возвращении Roblox

Интересное в Казани

3 часа назад

В Казанском зооботсаду родился детеныш редкой антилопы

Кулинария

4 часа назад

Идеальная окрошка начинается с заправки: три варианта, после которых вкус станет совсем другим
В Адмиралтейской слободе Казани отреставрируют ...
Интересное в Казани
50 минут назад

В Адмиралтейской слободе Казани отреставрируют деревянный дом

Технологии

4 часа назад

Китай создал ядерную батарейку на углероде-14 с зарядом на тысячелетия

Наука

4 часа назад

Метод ускорения регенерации роговицы создан учеными РАН

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане модернизируют 215 сельских почтовых отделений
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом