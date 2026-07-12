Татарстан в лидерах по туризму: 1,2 млн гостей с начала года

Республика Татарстан вошла в пятерку самых популярных регионов России для внутреннего туризма по итогам первых пяти месяцев 2026 года. С января по май здесь побывали 1,2 миллиона путешественников, сообщили в правительстве РФ. сообщает НТР 24.

За этот период россияне совершили 34,2 миллиона поездок по стране — на 6,2% больше, чем годом ранее. Москва стала лидером с 5,2 миллиона туристов. В тройку также попали Краснодарский край и Московская область. Татарстан занял пятую строчку, уступив Санкт-Петербургу.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, быстрее всего растут регионы, вкладывающиеся в туристическую инфраструктуру и новые маршруты. Все больше субъектов Северного Кавказа предлагают качественный отдых, что является результатом целенаправленной работы по повышению доступности путешествий.

Въездной туризм также демонстрирует рост: за пять месяцев число иностранных гостей увеличилось на 23% и достигло 2 миллионов человек. Этому способствуют упрощение визового режима и расширение международного авиасообщения.