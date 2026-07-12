Люди с афантазией видят сны без картинок, но с запахами

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, люди с афантазией могут видеть сны без визуальных образов, но с ощущениями движения, прикосновения или запаха. Ученые опросили 84 человека с афантазией и 121 участника контрольной группы. Выяснилось, что у одних сны остаются ярко визуальными, у других отсутствуют и картинка, и звук, зато присутствуют тактильные или обонятельные ощущения. При этом даже среди обычных людей 37 процентов сообщили, что никогда не чувствуют запахов во сне. сообщает Life.ru.

Авторы исследования также обнаружили связь между содержанием снов и повседневными воображаемыми ощущениями. Те, кто часто ощущает запахи во сне, с большей вероятностью представят аромат еды и в бодрствовании. Дальнейшие исследования помогут понять, как мозг создает осознанные переживания. Результаты также важны для образования, где детей часто просят что-то представить.