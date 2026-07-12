В Казанском зооботсаду родился детеныш редкой антилопы
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У пары нильских личи в Казанском зооботсаду появился на свет детеныш. Малыш почти не отходит от матери, а в жару прячется в тени деревьев и густых зарослях, сообщили в правительстве РТ. пишет АиФ Казань.
Нильский личи — редкий исчезающий вид антилоп из рода водяных козлов. В природе они живут в поймах рек и болотах Южного Судана и северо-западной Эфиопии.
Рождение детеныша — важный вклад в сохранение этого вида.
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