Технологии

МВД: мошенники крадут аккаунты через фейк о возвращении Roblox

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Мошенники создают фейковые сайты Roblox для кра...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Злоумышленники начали использовать поддельные сайты Roblox для кражи аккаунтов и личных данных. Об этом рассказали в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. об этом сообщает Вести.

Фальшивые ресурсы почти неотличимы от настоящего. На них пользователям предлагают авторизоваться или подтвердить получение бонуса. Так аферисты получают данные и коды из сообщений.

"Мошенники распространяют информацию о якобы "возвращении Roblox в Россию" и обещают 1000 бесплатных робуксов в честь этого события. На самом деле это обман", — отметили в ведомстве.

В МВД предупреждают: не стоит переходить по сомнительным ссылкам и сообщать коды подтверждения из сообщений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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