Новости Татарстана

Татарстанцы избежали вылета из шоу «Титаны» и приблизились к 10 млн рублей

Анастасия Шарова Автор статьи
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Два спортсмена из Татарстана продолжают борьбу за 10 миллионов рублей в спортивном проекте «Титаны» на телеканале ТНТ. В девятом выпуске марафонец Искандер Ядгаров и тхэквондист Булат Зиастинов смогли избежать вылета, несмотря на сложное испытание.

На этот раз 56 атлетам предложили необычное задание под названием «Водокачка». Каждый мужчина должен был вручную перекачать 400 литров воды за минимальное время.

Искандер Ядгаров рассчитывал на свою выносливость. Тактика сработала: спортсмен занял девятое место в группе и уверенно прошел дальше.

Булату Зиастинову из Набережных Челнов пришлось сложнее. Он завершил задание на 15-й позиции и после финиша не скрывал разочарования.

Я был немного расстроен конечно этим испытанием, но тем не менее я выложился на полную, — рассказал спортсмен.

Несмотря на непростые результаты, обоим представителям республики удалось избежать дополнительного испытания «Нестабильные переправы». Татарстанцы остаются в числе 52 претендентов на победу в шоу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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