Подсохший батон обычно уже никто не хочет есть просто так: для бутербродов он жестковат, а выбрасывать еще нормальный хлеб жалко. Поэтому утром я превращаю его в быстрый завтрак на сковороде. Батон нарезаю кусочками, слегка подрумяниваю и только потом добавляю яйца.

Получается что-то среднее между гренками и ленивой запеканкой: снизу хлеб остается хрустящим, а сверху пропитывается яйцом и становится мягким. На приготовление уходит около 10 минут.

Батон сначала отправляю на сухую сковороду

Для рецепта подходит именно подсохший, но не испорченный хлеб. Нарезаю его кубиками или небольшими ломтиками. Если корка стала слишком жесткой, кусочки делаю помельче.

На 3–4 порции понадобится:

батон — 250–300 г;

яйца — 4 шт.;

молоко — 70–100 мл;

сыр — 70 г по желанию;

соль — по вкусу;

сливочное или растительное масло — немного для жарки.

На разогретую сковороду добавляю немного масла и выкладываю батон. Пару минут подрумяниваю, периодически переворачивая. Этот этап не пропускаю: если сразу залить хлеб яйцами, хрустящей поверхности будет значительно меньше.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше просто замачивала подсохший батон в яйце, но он быстро превращался в слишком мягкую массу. Теперь сначала несколько минут подсушиваю кусочки на сковороде. Корочка успевает подрумяниться, и после добавления яиц хлеб гораздо лучше сохраняет текстуру».

Яйца смешиваю с небольшим количеством молока

Четыре яйца взбиваю вилкой с молоком и щепоткой соли. Много жидкости не добавляю — батон должен слегка пропитаться, а не плавать в молочно-яичной смеси.

Когда кусочки подрумянились, распределяю их по сковороде и заливаю яйцами. Уменьшаю нагрев и накрываю крышкой. Обычно нескольких минут достаточно, чтобы масса схватилась.

Если хочется более сытный вариант, сверху добавляю тертый сыр. Он расплавится под крышкой, пока яйца доходят до готовности.

Постоянно перемешивать не нужно

Если начать активно работать лопаткой сразу после добавления яиц, вместо цельного завтрака получится смесь хлебных кусочков и омлета. Поэтому даю нижней части сначала схватиться.

После этого блюдо можно разделить лопаткой на несколько частей и аккуратно перевернуть либо просто довести под крышкой на небольшом огне.

Слишком сильный нагрев не использую: хлеб снизу быстро темнеет, пока яйца сверху еще остаются жидкими.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне нравится добавлять сыр уже после яичной смеси. Обычно использую небольшой кусочек, который остался в холодильнике: натираю сверху и закрываю крышкой. Получается хрустящий хлеб снизу и мягкая сырно-яичная середина — никто уже не вспоминает, что утром батон собирались выбросить».

Можно сделать и сладкую версию

Если сырный вариант надоел, тот же подсохший батон превращаю в сладкий завтрак. В смесь из яиц и молока добавляю немного сахара и корицы, а соль оставляю буквально на кончике ножа.

К готовым кусочкам подходят яблоки, банан или ягоды. Но сахара лучше не добавлять слишком много: на горячей сковороде он быстро карамелизуется, поэтому хлеб может начать подгорать.

Плесень с батона не срезаю

Важно различать просто подсохший и уже испорченный хлеб. Если батон стал тверже, но нормально пахнет и выглядит, его вполне можно использовать для горячего блюда.

А вот хлеб с плесенью спасать таким способом нельзя. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют употреблять продукты с признаками плесневого поражения. Срезать только заметный участок недостаточно, поскольку поражение может распространяться глубже, чем видно снаружи.

Десять минут — и батон снова нужен всем

Весь рецепт сводится к простой последовательности: нарезаю подсохший батон, сначала подрумяниваю его на сковороде, затем заливаю смесью яиц и небольшого количества молока и довожу под крышкой.

В холодильнике можно найти сыр или зелень — добавляю их сверху. Ничего нет — оставляю базовый вариант. В итоге из вчерашнего хлеба получается горячий завтрак на несколько человек, а покупать ради него отдельный набор продуктов практически не приходится.

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