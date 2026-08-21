Новости Татарстана

В Татарстане на три месяца приостановили работу 30 пивных магазинов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане на три месяца закрыли 30 пивных магазинов одной сети. Причина — систематические нарушения с кассой. Владелец уже получал штраф, но предпочёл его игнорировать. Суд решил иначе: все торговые точки опечатаны.

Как объяснили в ГУ ФССП по РТ, деньги регулярно проходили мимо кассы. После первого штрафа ситуация не изменилась, поэтому суд приостановил работу на 90 дней. Покупателям пока придётся искать пиво в других местах.

Если владелец не наладит учёт, его ждут новые неприятности. Но 90 дней — достаточный срок, чтобы наконец включить кассы. Иначе новый визит приставов не заставит себя ждать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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