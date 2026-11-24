Госдума одобрила повышение налога на доходы по вкладам до 22%
В России изменится порядок налогообложения доходов от банковских вкладов. Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимальной ставки НДФЛ до 22%. Об этом сообщает РБК.
Согласно одобренным поправкам, с 2027 года пятиступенчатая шкала налогообложения будет распространяться не только на заработную плату, но и на ряд доходов от капитала. В их число входят проценты по депозитам, дивиденды и доходы от операций с ценными бумагами.
Кого коснется повышение налога
Максимальная ставка в размере 22% будет применяться к части совокупного годового дохода, превышающей 50 миллионов рублей.
В настоящее время для соответствующих доходов предусмотрены две ставки НДФЛ — 13% и 15%. После вступления изменений в силу налоговая нагрузка будет определяться с учетом совокупного размера соответствующих доходов гражданина.
Как будут рассчитывать налог на вклады
Необлагаемый минимум сохранится. С 2027 года его размер будут определять путем умножения одного миллиона рублей на максимальную ключевую ставку Центробанка за предыдущий год.
Согласно законопроекту, банки будут удерживать с облагаемых налогом процентов 13%, а Федеральная налоговая служба при необходимости рассчитает дополнительную сумму к уплате.
Поправки к налоговому законодательству депутаты одобрили одновременно с федеральным бюджетом на 2027–2029 годы. Законопроект прошел третье чтение, однако это еще не означает его вступления в силу.
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