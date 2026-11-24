В России изменится порядок налогообложения доходов от банковских вкладов. Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимальной ставки НДФЛ до 22%. Об этом сообщает РБК.

Согласно одобренным поправкам, с 2027 года пятиступенчатая шкала налогообложения будет распространяться не только на заработную плату, но и на ряд доходов от капитала. В их число входят проценты по депозитам, дивиденды и доходы от операций с ценными бумагами.

Кого коснется повышение налога

Максимальная ставка в размере 22% будет применяться к части совокупного годового дохода, превышающей 50 миллионов рублей.

В настоящее время для соответствующих доходов предусмотрены две ставки НДФЛ — 13% и 15%. После вступления изменений в силу налоговая нагрузка будет определяться с учетом совокупного размера соответствующих доходов гражданина.

Как будут рассчитывать налог на вклады

Необлагаемый минимум сохранится. С 2027 года его размер будут определять путем умножения одного миллиона рублей на максимальную ключевую ставку Центробанка за предыдущий год.

Согласно законопроекту, банки будут удерживать с облагаемых налогом процентов 13%, а Федеральная налоговая служба при необходимости рассчитает дополнительную сумму к уплате.

Поправки к налоговому законодательству депутаты одобрили одновременно с федеральным бюджетом на 2027–2029 годы. Законопроект прошел третье чтение, однако это еще не означает его вступления в силу.