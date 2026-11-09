Перед паводком в Казани расчистили русла рек на 38 километров

В Казани завершили очередной этап подготовки к паводку 2027 года: специалисты очистили русла рек Киндерки, Ноксы и Вертелевки общей протяженностью 38 километров. Кроме того, они прочистили пять километров ливневой канализации и 520 метров водопропускных труб, убрав оттуда мусор и грязь. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Казани.

Начальник управления Сергей Чанкин отметил, что работы по расчистке русел продолжаются, так как жители обращаются с жалобами на проблемные участки, где из-за падения сухостоя образовались заторы. Специалисты уже подготовили гидротехнические сооружения: МУП «Водоканал» очистило трубы и решетки на ряде объектов, а на плотине в поселке Чебакса спустили 2425 кубометров воды до безопасного зимнего уровня. На насосных станциях заменили оборудование и провели ремонт.

В городе также утвердили план «Буран» на предстоящий сезон, определив 15 снегоприемных и восемь снегоплавильных пунктов. Синоптики прогнозируют, что зима в Казани будет одной из самых снежных за последние годы: в январе ожидается на 30 процентов больше осадков, чем обычно, а в феврале — на 50 процентов.