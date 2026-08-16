Новости Татарстана

Спрос на мини-КАСКО в Татарстане вырос на 17% из-за автолюбителей без ОСАГО

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Машины без ОСАГО — одна из главных головных болей казанских водителей. За первую половину 2026 года Татарстан попал в десятку регионов страны по числу ДТП. Доля автолюбителей, которые ездят без обязательной страховки, по России колеблется от 7 до 10 процентов, а в некоторых регионах доходит до 30–50 процентов. Такую статистику приводит «Вечерняя Казань».

Встреча с незастрахованным водителем нередко заканчивается судами и долгим ожиданием компенсации. Поэтому жители республики всё чаще покупают мини-КАСКО — полис, гарантирующий выплату от страховой компании. За тот же период спрос на мини-КАСКО в Татарстане вырос на 17 процентов.

Средний ценник такого полиса в республике — 1675 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Интересное в Казани

8 часов назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

средство борьбы с тараканами рейтинг лучших

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

стоимость рерайта диплома в Москве

Не у нас

10 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

17 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Новости России

7 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

3 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Не платите за то, что не пригодится: рассказыва...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не платите за то, что не пригодится: рассказываем, где в Казани покупают стройматериалы без переплаты