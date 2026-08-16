Спрос на мини-КАСКО в Татарстане вырос на 17% из-за автолюбителей без ОСАГО

Машины без ОСАГО — одна из главных головных болей казанских водителей. За первую половину 2026 года Татарстан попал в десятку регионов страны по числу ДТП. Доля автолюбителей, которые ездят без обязательной страховки, по России колеблется от 7 до 10 процентов, а в некоторых регионах доходит до 30–50 процентов. Такую статистику приводит «Вечерняя Казань».

Встреча с незастрахованным водителем нередко заканчивается судами и долгим ожиданием компенсации. Поэтому жители республики всё чаще покупают мини-КАСКО — полис, гарантирующий выплату от страховой компании. За тот же период спрос на мини-КАСКО в Татарстане вырос на 17 процентов.

Средний ценник такого полиса в республике — 1675 рублей.