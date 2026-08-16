Новости Казани

Журналисты из Китая посетили музей Ленина и ЦУМ в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ван Цзокуй, заместитель директора информационного агентства «Синьхуа», признался, что в казанском музее Ленина он впервые, и его особенно тронула коробка для хранения китайского чая на кухне революционера. «Это лишний раз доказывает, насколько тесны связи между нашими народами», — поделился он с «Татар-информом».

Журналисты прибыли в Казань на IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Сегодня для них организовали культурную программу, первым пунктом которой стал музей Ленина. Гостям рассказали о казанском периоде жизни Владимира Ульянова и его отношениях с семьей.

Ван Цзокуй также отметил важность форума для налаживания бизнес-контактов: по его словам, «РОСТКИ» — интересная площадка для предпринимателей из КНР.

После музея делегация отправилась в Центр уникального мастерства, где познакомилась с аутентичными ремеслами Татарстана и необычными товарами местных производителей.

Форум «РОСТКИ» стартовал сегодня и продлится до 19 августа. Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что привлекательность площадки неуклонно растет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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