Кулинария

Бульон теряет насыщенный вкус из-за одной привычки: вот когда на самом деле нужно добавлять соль

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Бульон может получаться пресным, если солить ег...

PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Домашний бульон может получиться ароматным по запаху, но неожиданно плоским по вкусу. Одна из причин — привычка вообще не солить его до последней минуты, а затем пытаться исправить всё одной большой щепоткой.

Если бульон готовится именно как готовое первое блюдо, а не как концентрированная основа для других рецептов, лучше добавлять соль понемногу в процессе приготовления, а окончательно доводить вкус уже перед подачей. Так мясо и овощи успевают просолиться, а риск переборщить остаётся небольшим.

  • Подготовка: 10 минут
  • Приготовление: 1,5–2 часа
  • Активная работа: около 15 минут
  • Сложность: простая
  • Выход: около 2 л

Какой получается вкус

Хороший куриный бульон получается мясным, слегка сладковатым от моркови и лука и без ощущения, что соль существует отдельно от остальных ингредиентов.

Если солить только готовую жидкость, сам бульон может казаться солёным, а кусочки мяса и овощей внутри — всё ещё пресными. Постепенное добавление соли делает вкус более ровным.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше я боялась солить бульон до самого конца, а потом добавляла сразу довольно много соли в кастрюлю. Сейчас слегка подсаливаю его после начала варки, а окончательно пробую уже ближе к выключению. Вкус получается более цельным, и гораздо проще не пересолить.

Что понадобится

  • курица на кости — 1 кг;
  • вода — 2,5–3 л;
  • морковь — 1 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • стебель сельдерея — 1 шт. по желанию;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • чёрный перец горошком — 5–6 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — для подачи.

Для более насыщенного вкуса лучше использовать не только филе, а части с костями и соединительной тканью — например, бёдра, голени или каркас.

Как приготовить

  1. Курицу положите в кастрюлю и залейте холодной водой.
  2. Медленно доведите до кипения. Если на поверхности появилась пена, аккуратно снимите её.
  3. Уменьшите нагрев. Бульон должен едва заметно кипеть, а не бурлить на всю кастрюлю.
  4. Добавьте целую очищенную луковицу, морковь, сельдерей и перец.
  5. Примерно через 20–30 минут добавьте небольшую часть соли. Не пытайтесь сразу добиться идеального вкуса: за время варки часть жидкости испарится, поэтому солёность усилится.
  6. Готовьте на слабом огне около 1–1,5 часа в зависимости от используемых частей курицы.
  7. За 10–15 минут до выключения попробуйте бульон. Только теперь окончательно скорректируйте количество соли.
  8. Добавьте лавровый лист ближе к концу, а затем процедите бульон.

Совет: солите небольшими порциями. Добавить ещё половину чайной ложки легко, а исправлять пересоленный бульон значительно сложнее.

Почему не стоит ждать только самого конца

Соль влияет не только на жидкость, но и на продукты, которые в ней готовятся. Если добавить её немного раньше, овощи и мясо успевают получить более выраженный вкус.

Serious Eats рекомендует солить суп постепенно во время приготовления, а не добавлять всю соль только в самом конце. В их сравнении супы, которые приправляли поэтапно, получались более цельными по вкусу: соль успевала проникать в твёрдые ингредиенты, тогда как добавленная только перед подачей ощущалась резче.

При этом окончательная проба всё равно обязательна, потому что бульон постепенно уваривается.

Что чаще всего портит результат

  • Всю соль добавляют только в тарелке или в самом конце. Жидкость становится солёной, а остальные продукты могут остаться пресными.
  • Солят сразу до идеального вкуса. После выпаривания воды бульон рискует оказаться пересоленным.
  • Сильно кипятят. Бульон становится мутнее, а мясо готовится менее бережно.
  • Добавляют слишком много специй. Они могут забить собственный вкус курицы.
  • Постоянно доливают воду без повторной проверки соли. Вкус становится менее выраженным.

Но есть важное исключение

Если готовится не суп для непосредственной подачи, а базовый бульон или stock, который потом пойдёт в соусы, ризотто, тушёное мясо или другие блюда, правило другое.

The Kitchn советует вообще не солить такой базовый stock во время приготовления, потому что его часто дополнительно уваривают, а конечное блюдо может содержать сыр, бекон, колбасу или другие солёные продукты. В таком случае проще контролировать соль уже в финальном рецепте.

То есть два подхода не противоречат друг другу:

  • бульон для еды — слегка солим в процессе и корректируем в конце;
  • бульон-заготовку для других блюд — лучше оставить несолёной.

Как сделать вкус ещё насыщеннее

Не пытайтесь компенсировать слабый вкус дополнительной солью. Иногда проблема просто в слишком большом количестве воды.

Для более концентрированного бульона лучше взять достаточно мяса и костей и варить их при спокойном нагреве. После процеживания вкус можно дополнительно усилить, слегка уварив жидкость без крышки.

Подавать готовый бульон можно с зеленью, домашней лапшой, половинкой яйца или кусочками отварной курицы.

Главное — не откладывать всю соль до последней секунды и одновременно не солить бульон заранее «до идеала». Немного соли во время приготовления и окончательная корректировка перед подачей дают гораздо больше контроля над вкусом.

Может быть интересно:

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

6 часов назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

как сделать ловушки для тараканов

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

аренда тюбинга в Уфе

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

16 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Технологии

3 часа назад

Fairphone 6+ представят 18 августа

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстан вернется 30-градусная жара
Не платите за то, что не пригодится: рассказыва...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не платите за то, что не пригодится: рассказываем, где в Казани покупают стройматериалы без переплаты