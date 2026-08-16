Бульон теряет насыщенный вкус из-за одной привычки: вот когда на самом деле нужно добавлять соль
PROKAZAN
Домашний бульон может получиться ароматным по запаху, но неожиданно плоским по вкусу. Одна из причин — привычка вообще не солить его до последней минуты, а затем пытаться исправить всё одной большой щепоткой.
Если бульон готовится именно как готовое первое блюдо, а не как концентрированная основа для других рецептов, лучше добавлять соль понемногу в процессе приготовления, а окончательно доводить вкус уже перед подачей. Так мясо и овощи успевают просолиться, а риск переборщить остаётся небольшим.
- Подготовка: 10 минут
- Приготовление: 1,5–2 часа
- Активная работа: около 15 минут
- Сложность: простая
- Выход: около 2 л
Какой получается вкус
Хороший куриный бульон получается мясным, слегка сладковатым от моркови и лука и без ощущения, что соль существует отдельно от остальных ингредиентов.
Если солить только готовую жидкость, сам бульон может казаться солёным, а кусочки мяса и овощей внутри — всё ещё пресными. Постепенное добавление соли делает вкус более ровным.
Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше я боялась солить бульон до самого конца, а потом добавляла сразу довольно много соли в кастрюлю. Сейчас слегка подсаливаю его после начала варки, а окончательно пробую уже ближе к выключению. Вкус получается более цельным, и гораздо проще не пересолить.
Что понадобится
- курица на кости — 1 кг;
- вода — 2,5–3 л;
- морковь — 1 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- стебель сельдерея — 1 шт. по желанию;
- лавровый лист — 1 шт.;
- чёрный перец горошком — 5–6 шт.;
- соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Для более насыщенного вкуса лучше использовать не только филе, а части с костями и соединительной тканью — например, бёдра, голени или каркас.
Как приготовить
- Курицу положите в кастрюлю и залейте холодной водой.
- Медленно доведите до кипения. Если на поверхности появилась пена, аккуратно снимите её.
- Уменьшите нагрев. Бульон должен едва заметно кипеть, а не бурлить на всю кастрюлю.
- Добавьте целую очищенную луковицу, морковь, сельдерей и перец.
- Примерно через 20–30 минут добавьте небольшую часть соли. Не пытайтесь сразу добиться идеального вкуса: за время варки часть жидкости испарится, поэтому солёность усилится.
- Готовьте на слабом огне около 1–1,5 часа в зависимости от используемых частей курицы.
- За 10–15 минут до выключения попробуйте бульон. Только теперь окончательно скорректируйте количество соли.
- Добавьте лавровый лист ближе к концу, а затем процедите бульон.
Совет: солите небольшими порциями. Добавить ещё половину чайной ложки легко, а исправлять пересоленный бульон значительно сложнее.
Почему не стоит ждать только самого конца
Соль влияет не только на жидкость, но и на продукты, которые в ней готовятся. Если добавить её немного раньше, овощи и мясо успевают получить более выраженный вкус.
Serious Eats рекомендует солить суп постепенно во время приготовления, а не добавлять всю соль только в самом конце. В их сравнении супы, которые приправляли поэтапно, получались более цельными по вкусу: соль успевала проникать в твёрдые ингредиенты, тогда как добавленная только перед подачей ощущалась резче.
При этом окончательная проба всё равно обязательна, потому что бульон постепенно уваривается.
Что чаще всего портит результат
- Всю соль добавляют только в тарелке или в самом конце. Жидкость становится солёной, а остальные продукты могут остаться пресными.
- Солят сразу до идеального вкуса. После выпаривания воды бульон рискует оказаться пересоленным.
- Сильно кипятят. Бульон становится мутнее, а мясо готовится менее бережно.
- Добавляют слишком много специй. Они могут забить собственный вкус курицы.
- Постоянно доливают воду без повторной проверки соли. Вкус становится менее выраженным.
Но есть важное исключение
Если готовится не суп для непосредственной подачи, а базовый бульон или stock, который потом пойдёт в соусы, ризотто, тушёное мясо или другие блюда, правило другое.
The Kitchn советует вообще не солить такой базовый stock во время приготовления, потому что его часто дополнительно уваривают, а конечное блюдо может содержать сыр, бекон, колбасу или другие солёные продукты. В таком случае проще контролировать соль уже в финальном рецепте.
То есть два подхода не противоречат друг другу:
- бульон для еды — слегка солим в процессе и корректируем в конце;
- бульон-заготовку для других блюд — лучше оставить несолёной.
Как сделать вкус ещё насыщеннее
Не пытайтесь компенсировать слабый вкус дополнительной солью. Иногда проблема просто в слишком большом количестве воды.
Для более концентрированного бульона лучше взять достаточно мяса и костей и варить их при спокойном нагреве. После процеживания вкус можно дополнительно усилить, слегка уварив жидкость без крышки.
Подавать готовый бульон можно с зеленью, домашней лапшой, половинкой яйца или кусочками отварной курицы.
Главное — не откладывать всю соль до последней секунды и одновременно не солить бульон заранее «до идеала». Немного соли во время приготовления и окончательная корректировка перед подачей дают гораздо больше контроля над вкусом.
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